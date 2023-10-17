تشييع جثمان الشهيد الطفل ملحم في حلحول شمال الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- شيعت جماهير غفيرة في بلدة حلحول شمال الخليل، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل محمد نضال محمد ملحم (17 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في بطنه، إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوبه مباشرة في البلدة فجرا.
وانطلق موكب التشييع، من مستشفى الهلال الاحمر في حلحول الى منزل ذويه، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى النبي يونس، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة حلحول.
وردد المشاركون في التشييع هتافات اشادوا فيها بالمقاومة وانتصار شعبنا لقضيته، منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وطالبوا بتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة اوسع مع الاحتلال حتى تحرير فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
ومن الجدير بالذكر ان مواجهات دارات اثناء اقتحام قوات الاحتلال بلدة حلحول، اسفرت عن استشهاد الطفل محمد المذكور، واصابة شابين آخرين نقلوا لتلقي العلاج في مستشفيات الخليل.
وباستشهاد الطفل ملحم، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 60 شهيدا، منذ السابع من شهر تشرين أول الجاري
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