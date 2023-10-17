تشييع جثمان الشهيد الطفل ملحم في حلحول شمال الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- شيعت جماهير غفيرة في بلدة حلحول شمال الخليل، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل محمد نضال محمد ملحم (17 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في بطنه، إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوبه مباشرة في البلدة فجرا.

وانطلق موكب التشييع، من مستشفى الهلال الاحمر في حلحول الى منزل ذويه، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى النبي يونس، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة حلحول.

وردد المشاركون في التشييع هتافات اشادوا فيها بالمقاومة وانتصار شعبنا لقضيته، منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وطالبوا بتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة اوسع مع الاحتلال حتى تحرير فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

ومن الجدير بالذكر ان مواجهات دارات اثناء اقتحام قوات الاحتلال بلدة حلحول، اسفرت عن استشهاد الطفل محمد المذكور، واصابة شابين آخرين نقلوا لتلقي العلاج في مستشفيات الخليل.

وباستشهاد الطفل ملحم، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 60 شهيدا، منذ السابع من شهر تشرين أول الجاري