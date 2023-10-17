متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الجميع يتحدث عن الهجوم البري لكن قد يكون شيئا مختلفا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، في إفادة دورية مع الصحفيين اليوم، الثلاثاء، إنه الجيش يستعد للمرحلة التالية من الحرب على قطاع غزة، لكن الخطط قد لا تتوافق مع التوقعات واسعة النطاق بشأن هجوم بري وشيك.
وقال هشت إنه "نستعد للمراحل التالية من الحرب. لم نذكر ما ستكون عليه. الجميع يتحدث عن الهجوم البري. قد يكون شيئا مختلفا".
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