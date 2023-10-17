Tuesday, 17 October 2023 06:05 GMT

متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الجميع يتحدث عن الهجوم البري لكن قد يكون شيئا مختلفا

10/17/2023 9:03:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، في إفادة دورية مع الصحفيين اليوم، الثلاثاء، إنه الجيش يستعد للمرحلة التالية من الحرب على قطاع غزة، لكن الخطط قد لا تتوافق مع التوقعات واسعة النطاق بشأن هجوم بري وشيك.

وقال هشت إنه "نستعد للمراحل التالية من الحرب. لم نذكر ما ستكون عليه. الجميع يتحدث عن الهجوم البري. قد يكون شيئا مختلفا".


MENAFN17102023000205011050ID1107257357

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث