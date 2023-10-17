موافقة اسرائيلية على اقامة مستوطنة في راس العمود

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/PNN- صادقت اللجنة اللوائية الاسرائيلية للتنظيم والبناء في القدس امس على اقامة مستوطنة جديدة تسمى ((كدمات تسيون)) في راس العمود الى جانب جدار الفصل العنصري قرب ابو ديس.
وكانت صحيفة ((هآرتس)) قد ذكرت بتاريخ 2/5/2023 بأنه يتوجب على الجيش توفير شبكة حراسة لهذه المستوطنة تتكون من اربعة حراس مسلحين، واقامة جدار الكتروني وآلات تصوير تشخيص وجوه، وسيارة محصنة واضواء ساطعة وشارع دوريات.
MENAFN17102023000205011050ID1107257356
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.