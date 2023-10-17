وقفة في بيت لحم تنديدا بالعدوان على شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- شارك العشرات، اليوم الثلاثاء، في وقفة تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة وما يرتكبه من جرائم.

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المشاركون في الوقفة التي دعا اليها الاتحاد العام للمرأة، بالتعاون مع لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم أمام مقر الصليب الأحمر الدولي، يافطات كُتبت عليها عبارات تنديد واستنكار للجرائم التي تُرتكب في غزة، والصمت القاتل من المجتمع الدولي.

وقالت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطيني في بيت لحم أحلام الوحش، إنه لا يُعقل أن يبقى العالم صامتا أمام جرائم المحتل بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته لوقف هذا الإجرام المستمر.

وأكدت أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة برمتها والعالم دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في تقرير المصير والحرية والاستقلال في دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هُجروا منها قسرا، استنادا إلى قرار الجمعية العامة 194.

بدوره، قال منسق لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم محمد الجعفري، "نواصل الوقفات المنددة بالعدوان على غزة لنؤكد أننا أصحاب قضية عادلة، وأنه واهم من يعتقد أن شعبنا سيُهزم".

بعدها انطلق المشاركون في مسيرة عبر شارع القدس الخليل وصولا إلى منطقة باب الزقاق في بيت لحم، حيث نُظمت وقفة أخرى.

