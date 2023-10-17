وقفة في بيت لحم تنديدا بالعدوان على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- شارك العشرات، اليوم الثلاثاء، في وقفة تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة وما يرتكبه من جرائم.
ورفع
المشاركون في الوقفة التي دعا اليها الاتحاد العام للمرأة، بالتعاون مع لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم أمام مقر الصليب الأحمر الدولي، يافطات كُتبت عليها عبارات تنديد واستنكار للجرائم التي تُرتكب في غزة، والصمت القاتل من المجتمع الدولي.
وقالت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطيني في بيت لحم أحلام الوحش، إنه لا يُعقل أن يبقى العالم صامتا أمام جرائم المحتل بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى المجتمع الدولي أن يقف أمام مسؤولياته لوقف هذا الإجرام المستمر.
وأكدت أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة برمتها والعالم دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في تقرير المصير والحرية والاستقلال في دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هُجروا منها قسرا، استنادا إلى قرار الجمعية العامة 194.
بدوره، قال منسق لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم محمد الجعفري، "نواصل الوقفات المنددة بالعدوان على غزة لنؤكد أننا أصحاب قضية عادلة، وأنه واهم من يعتقد أن شعبنا سيُهزم".
بعدها انطلق المشاركون في مسيرة عبر شارع القدس الخليل وصولا إلى منطقة باب الزقاق في بيت لحم، حيث نُظمت وقفة أخرى.
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