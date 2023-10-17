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الاحتلال يقصف عدة بلدات جنوب لبنان

10/17/2023 9:03:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تلة حمامص وبلدتي الوزاني وكفركلا على الحدود اللبنانية الفلسطينية بعدة صواريخ.


كما قصف جيش الاحتلال بالقذائف الفوسفورية سهل مرجعيون – الخيام، وشهدت الليلة قصفاً إسرائيلياً عنيفاً استهدف بلدة الضهيرة الحدودية.


وتشهد منطقة الحدود اللبنانية اعتداءات إسرائيلية متواصلة تطال القرى الحدودية.

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