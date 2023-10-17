الاحتلال يقصف عدة بلدات جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تلة حمامص وبلدتي الوزاني وكفركلا على الحدود اللبنانية الفلسطينية بعدة صواريخ.
كما قصف جيش الاحتلال بالقذائف الفوسفورية سهل مرجعيون – الخيام، وشهدت الليلة قصفاً إسرائيلياً عنيفاً استهدف بلدة الضهيرة الحدودية.
وتشهد منطقة الحدود اللبنانية اعتداءات إسرائيلية متواصلة تطال القرى الحدودية.
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