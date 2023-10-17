من برلين.. العاهل الأردني: تهجير الفلسطينيين سيدفع المنطقة لكارثة أخرى

MENAFN - Palestine News Network ) برلين/PNN- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن محاولات التهجير القسري للفلسطينيين والتسبب بنزوحهم أمر مرفوض سيدفع بالمنطقة إلى كارثة أخرى ودوامة جديدة من العنف والدمار.

وحذَّر الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين، اليوم الثلاثاء، من أن آلاف الفلسطينيين الأبرياء معرضون للخطر إذا لم يتم إيقاف الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن استمرارها قد يدفع بالمنطقة بأكملها إلى دوامة عنف جديدة.

ونبَّه إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة جرّاء نقص الغذاء والمياه والدواء، مشيرًا إلى أهمية استدامة القطاع الطبي لتقديم الخدمات العاجلة لمعالجة المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين.



ولفت إلى ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين وإدانة استهدافهم.

وأكد الملك عبدالله الثاني، أهمية العمل لإيجاد أفق سياسي يضمن فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وتطرَّق اللقاء إلى العلاقات الثنائية وسبل توسيعها في شتى المجالات، وضرورة إدامة التنسيق والتشاور حيال التطورات في المنطقة.