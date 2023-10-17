عاجل.. الصحة في غزة تدعو كافة المواطنين للتوجه إلى كافة المستشفيات للتبرع بالدم

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- دعت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء،جميع المواطنين للتوجه الفوري لكافة المستشفيات وفروع جمعية بنك الدم في قطاع غزة للتبرع بالدم.

يأتي ذلك، في ظل استمرار العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ11 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء آلاف المواطنين وإصابة الآلاف في صفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.