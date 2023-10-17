Tuesday, 17 October 2023 06:04 GMT

عاجل.. الصحة في غزة تدعو كافة المواطنين للتوجه إلى كافة المستشفيات للتبرع بالدم

10/17/2023 9:03:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- دعت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء،
جميع المواطنين للتوجه الفوري لكافة المستشفيات وفروع جمعية بنك الدم في قطاع غزة للتبرع بالدم.

يأتي ذلك، في ظل استمرار العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ11 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء آلاف المواطنين وإصابة الآلاف في صفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

MENAFN17102023000205011050ID1107257352

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث