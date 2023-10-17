مخزون الغذاء في متاجر قطاع غزة يكفي لأيام فقط

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع، في وقت لم يبقَ في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أيام أو خمسة من مخزون الغذاء.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة، في تصريح صحفي، "تكفي المخزونات الغذائية داخل المتاجر، لأقل من بضعة أيام، ربما لأربعة أيام أو خمسة".
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