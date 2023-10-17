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مخزون الغذاء في متاجر قطاع غزة يكفي لأيام فقط

10/17/2023 9:03:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع، في وقت لم يبقَ في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أيام أو خمسة من مخزون الغذاء.


وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة، في تصريح صحفي، "تكفي المخزونات الغذائية داخل المتاجر، لأقل من بضعة أيام، ربما لأربعة أيام أو خمسة".

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