قمة مصرية أمريكية أردنية غدا في عمّان

MENAFN - Palestine News Network ) عمّان/PNN- كشفت مصادر مصرية لمراسلة RT أن قمة مصرية أمريكية أردنية، ستعقد يوم غد الأربعاء في العاصمة عمان، وذلك في ضوء الزيارة التي سيجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.

هذا وأفاد منير الجاغوب، القيادي في حركة "فتح" بأن "مروحيات اردنية ستصل إلى رام الله، وسيغادر على متنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأردن لعقد اجتماعات عاجلة مع القادة العرب من جهة ومسؤولين أمريكيين كبار من جهة أخرى تمهيدا للقاء الرئيس الأمريكي".

وقال إن "الوفد الفلسطيني يتكون من أمين سر التنفيذية حسين الشيخ ومدير المخابرات العامة ماجد فرج والمستشار مجدي الخالدي".

يتبع..



