قمة مصرية أمريكية أردنية غدا في عمّان

(MENAFN
- Palestine News Network )
عمّان/PNN- كشفت مصادر مصرية لمراسلة RT أن قمة مصرية أمريكية أردنية، ستعقد يوم غد الأربعاء في العاصمة عمان، وذلك في ضوء الزيارة التي سيجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.
هذا وأفاد منير الجاغوب، القيادي في حركة "فتح" بأن "مروحيات اردنية ستصل إلى رام الله، وسيغادر على متنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأردن لعقد اجتماعات عاجلة مع القادة العرب من جهة ومسؤولين أمريكيين كبار من جهة أخرى تمهيدا للقاء الرئيس الأمريكي".
وقال إن "الوفد الفلسطيني يتكون من أمين سر التنفيذية حسين الشيخ ومدير المخابرات العامة ماجد فرج والمستشار مجدي الخالدي".
يتبع..
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