تفاجأ بأن المستهدف هو عائلته.. فاجعة مصور صحفي أثناء تغطية قصف منزل في رفح (شاهد)

MENAFN - Palestine News Network ) كعادته، عندما تلّقى المصور الصحفي حاتم عمر نبأ حول قصف على غزة، توجّه إلى تغطية الحدث في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر منذ 11 يومًا.

غير أنه فوجئ بأن المستهدف عائلته وأهل زوجته ومن بينهم شهداء وجرحى، فانهار باكيًا تاركًا كل شيء وراءه من أجل إنقاذ ما تبقى منهم حيًا تحت الأنقاض.

وأظهرت لقطات خاصة بالجزيرة مباشر، عمر وهو يبكي مفجوعًا لما حدث لأهله وأهل زوجته الذين استهدفهم القصف الإسرائيلي وهم نائمون آمنون في بيوتهم فجر اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه لم يعد هناك أي مكان في غزة آمن من غارات الاحتلال.

وقال الصحفي المكلوم“عندما وصلت إلى مخيم الشعوث برفح جنوبي القطاع لتغطية خبر انفجار وقع في منزل جراء العدوان، وجدت الحدث بجوار منزل نسايبي (أهل الزوجة)، فقدت أعصابي وتركت عملي وكل شيء ورجت طلّعت أولادي وأولاد نسايبي وعدايلي من تحت الأنقاض”.



وأضاف عمر“استُشهد نسيبي وزوجته وابنته، والحمد لله على هذا الحال وكل حال”، مؤكدًا“لا أمان هنا، لا منطقة لا منزل لا مدرسة ولا أي مكان آمن هنا في قطاع غزة”.

وختم قائلًا“رسالتي إلى العامل أن ينظر إلى الشعب الفلسطيني بعين الرحمة، أن تنتهي هذه الغمّة عن شعبنا المحاصر المكلوم، ولا حول لاو قوة إلا بالله”.

وكانت مصادر أكدت للجزيرة مباشر ارتفاع شهداء قصف منزل في مخيم الشعوت برفح إلى 14 شهيدًا.

ومع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الحادي عشر، يكثّف جيش الاحتلال غاراته على قطاع غزة مستهدفًا تجمعات المدنيين، حيث خلّفت ضرباته 2808 شهداء و10850 مصابًا منذ السابع من الشهر الجاري، إضافة إلى مئات المفقودين تحت الأنقاض.

المصدر : الجزيرة مباشر