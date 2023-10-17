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إصابة إسرائيليين بصاروخ أطلق صوب مستوطنة المطلة قرب لبنان

10/17/2023 9:03:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع
3 إصابات جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من جنوب لبنان على المطلة.

وأعلن
جيش الاحتلال، عن إطلاق صاروخ مضاد للدبابات في منطقة المطلة من قبل الحدود اللبنانية.

يأتي ذلك، في ظل استمرار العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ11 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء آلاف المواطنين وإصابة الآلاف في صفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

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