بتوجيهات من مجلس الإدارة: كهرباء القدس مستمرة في تقديم يد العون والمساندة لعمال غزة العالقين في الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس / PNN / واصلت شركة كهرباء محافظة القدس تقدم يد العون والمساندة لعمال قطاع غزة والذين علقوا في الضفة الغربية بعد ان طردتهم سلطات الاحتلال من أماكن عملهم في الداخل نتيجة استمرار العدوان على أهلنا في قطاع غزة .

وقدمت الشركة المقدسية اليوم " مستلزمات إنسانية و شخصية" لعمالنا بالتنسيق مع الجهات الرسمية في محافظة بيت لحم ، وذلك في اطار العمل على تحسين ظروف اقامتهم والتخفيف عنهم.

وقّدمت الشركة المسلتزمات الأساسية لعمالنا من خلال القائم بأعمال محافظة بيت لحم السيد محمد طه وبالتنسيق مع مدير مخابرات بيت لحم العميد أيمن أبو سنبل ، وبحضور مدير فرع الشركة المقدسية في المحافظة المهندس جواد أبو زر ومدير العلاقات العامة الخارجية والبروتوكول في الشركة السيد فراس جبّران.

وتأتي تدخلات الشركة في دعم واسناد عمالنا الكرام بناءً على توجيهات الإدارة العامة للشركة المقدسية ممثلة برئيس مجلس الإدارة المهندس هشام العمري ، وذلك في اطار المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي تقوم بها الشركة المقدسية في كافة مناطق امتيازها .