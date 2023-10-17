بتوجيهات من مجلس الإدارة: كهرباء القدس مستمرة في تقديم يد العون والمساندة لعمال غزة العالقين في الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس / PNN / واصلت شركة كهرباء محافظة القدس تقدم يد العون والمساندة لعمال قطاع غزة والذين علقوا في الضفة الغربية بعد ان طردتهم سلطات الاحتلال من أماكن عملهم في الداخل نتيجة استمرار العدوان على أهلنا في قطاع غزة .
وقدمت الشركة المقدسية اليوم " مستلزمات إنسانية و شخصية" لعمالنا بالتنسيق مع الجهات الرسمية في محافظة بيت لحم ، وذلك في اطار العمل على تحسين ظروف اقامتهم والتخفيف عنهم.
وقّدمت الشركة المسلتزمات الأساسية لعمالنا من خلال القائم بأعمال محافظة بيت لحم السيد محمد طه وبالتنسيق مع مدير مخابرات بيت لحم العميد أيمن أبو سنبل ، وبحضور مدير فرع الشركة المقدسية في المحافظة المهندس جواد أبو زر ومدير العلاقات العامة الخارجية والبروتوكول في الشركة السيد فراس جبّران.
وتأتي تدخلات الشركة في دعم واسناد عمالنا الكرام بناءً على توجيهات الإدارة العامة للشركة المقدسية ممثلة برئيس مجلس الإدارة المهندس هشام العمري ، وذلك في اطار المسؤولية الوطنية والاجتماعية التي تقوم بها الشركة المقدسية في كافة مناطق امتيازها .
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