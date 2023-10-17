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توقف أغلب خدمات الأورام في مستشفى الصداقة التركي في غزة بسبب نقص الوقود

10/17/2023 9:03:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت مصادر طبية في مستشفى الصداقة التركي المتخصص الوحيد بالأورام في قطاع غزة عن توقف أجزاء كبيرة من خدماته عن العمل، نتيجة نقص الوقود.

وأوضحت، أن الجزء المتبقي من هذه الأقسام سيتوقف خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، ليصبح جميع مرضى الأورام في قطاع غزة بلا خدمات.

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