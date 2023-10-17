توقف أغلب خدمات الأورام في مستشفى الصداقة التركي في غزة بسبب نقص الوقود

توقف أغلب خدمات الأورام في مستشفى الصداقة التركي في غزة بسبب نقص الوقود
التاريخ
10/17/2023 9:03:47 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلنت مصادر طبية في مستشفى الصداقة التركي المتخصص الوحيد بالأورام في قطاع غزة عن توقف أجزاء كبيرة من خدماته عن العمل، نتيجة نقص الوقود.
وأوضحت، أن الجزء المتبقي من هذه الأقسام سيتوقف خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، ليصبح جميع مرضى الأورام في قطاع غزة بلا خدمات.
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