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الدولار يتجاوز 4 شيكل للمرّة الأولى منذ 8 سنوات

10/17/2023 9:03:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تجاوزت قيمة الدولار 4 شيكل إسرائيلي، وذلك للمرّة الأولى منذ 8 سنوات، في ظل عملية "طوفان الأقصى" التي كانت حركة "حماس" قد أطلقتها في السابع من اكتوبر، وأعقبها عدوان الاحتلال الذي لا يزال متواصلا على قطاع غزة.

وتجاوز الدولار 4 شيكل، ليتمّ تداوله بسعر 4.002 شيكل.

وكان الشيكل عند هذا المستوى آخر مرة، قبل نحو ثماني سنوات، وذلك في آذار/ مارس 2015.

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