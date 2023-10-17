الدولار يتجاوز 4 شيكل للمرّة الأولى منذ 8 سنوات

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- تجاوزت قيمة الدولار 4 شيكل إسرائيلي، وذلك للمرّة الأولى منذ 8 سنوات، في ظل عملية "طوفان الأقصى" التي كانت حركة "حماس" قد أطلقتها في السابع من اكتوبر، وأعقبها عدوان الاحتلال الذي لا يزال متواصلا على قطاع غزة.
وتجاوز الدولار 4 شيكل، ليتمّ تداوله بسعر 4.002 شيكل.
وكان الشيكل عند هذا المستوى آخر مرة، قبل نحو ثماني سنوات، وذلك في آذار/ مارس 2015.
MENAFN17102023000205011050ID1107257341
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.