المعتقل محمد تركمان من جنين يدخل عامه الـ19 في الأسر

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN-
دخل المعتقل محمد أحمد إبراهيم تركمان من بلدة يعبد جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ19 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن المعتقل
تركمان معتقل منذ عام 2005، ومحكوم بالسجن مدى الحياة.
وأشار سمور إلى أن المعتقل تركمان توفي والداه وهو في السجن، وحرمه الاحتلال من وداعهما، كما أن شقيقه "نبيل" شهيد.
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