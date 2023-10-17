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المعتقل محمد تركمان من جنين يدخل عامه الـ19 في الأسر

10/17/2023 9:03:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN-
دخل المعتقل محمد أحمد إبراهيم تركمان من بلدة يعبد جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ19 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن المعتقل
تركمان معتقل منذ عام 2005، ومحكوم بالسجن مدى الحياة.

وأشار سمور إلى أن المعتقل تركمان توفي والداه وهو في السجن، وحرمه الاحتلال من وداعهما، كما أن شقيقه "نبيل" شهيد.

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