المعتقل محمد تركمان من جنين يدخل عامه الـ19 في الأسر

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN-دخل المعتقل محمد أحمد إبراهيم تركمان من بلدة يعبد جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ19 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن المعتقل

تركمان معتقل منذ عام 2005، ومحكوم بالسجن مدى الحياة.

وأشار سمور إلى أن المعتقل تركمان توفي والداه وهو في السجن، وحرمه الاحتلال من وداعهما، كما أن شقيقه "نبيل" شهيد.