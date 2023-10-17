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شرطة الاحتلال تعتقل الفنانة دلال أبو آمنة

10/17/2023 9:03:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الناصرة/PNN- اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الليلة، الفنانة دلال أبو آمنة من مدينة الناصرة داخل أراضي عام الـ1948، بعد نشرها منشورات دعما لغزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل عليها.

وقد أخضعت الشرطة الإسرائيلية الفنانة أبو آمنة للتحقيق دون أن "يتمّ حتى هذه اللحظة اتخاذ قرار (رسمي) بتمديد اعتقالها"، وفقا لما ذكره موقع عرب 48، على لسان محاميتها.

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