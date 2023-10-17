شرطة الاحتلال تعتقل الفنانة دلال أبو آمنة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الناصرة/PNN- اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الليلة، الفنانة دلال أبو آمنة من مدينة الناصرة داخل أراضي عام الـ1948، بعد نشرها منشورات دعما لغزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل عليها.
وقد أخضعت الشرطة الإسرائيلية الفنانة أبو آمنة للتحقيق دون أن "يتمّ حتى هذه اللحظة اتخاذ قرار (رسمي) بتمديد اعتقالها"، وفقا لما ذكره موقع عرب 48، على لسان محاميتها.
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