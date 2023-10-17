حالة الطقس: ارتفاع على الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا إلى بارد، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت أن الأجواء تكون يوم غد الأربعاء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت دائرة الأرصاد الجوية إلى أن الجو يكون بعد غد الخميس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، فيما يكون يوم الجمعة المقبل غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ـــ



