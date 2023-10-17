حالة الطقس: ارتفاع على الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا إلى بارد، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وأضافت أن الأجواء تكون يوم غد الأربعاء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وأشارت دائرة الأرصاد الجوية إلى أن الجو يكون بعد غد الخميس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، فيما يكون يوم الجمعة المقبل غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ـــ
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