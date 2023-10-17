غزة.. المئات من مرضى الفشل الكلوي معرضون للموت بسبب انقطاع المياه والكهرباء

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- في ظل العدوان الإسرائيلي الجاري على غزة، تزداد معاناة مرضى الفشل الكلوي في القطاع خاصة بعد قيام سلطات الاحتلال بقطع المياه والكهرباء عن السكان، الأمر الذي يعرض حياة أصحاب الأمراض المزمنة لخطر كبير لاسيما مرضى الفشل الكلوي والذين يقارب عددهم الألف مريض.

وقال الطبيب بمستشفى“شهداء الأقصى” للجزيرة مباشر محمد خطاب إن“ساعات جلسات الغسيل تم تقليصها لبعض المرضى من 4 ساعات أسبوعيا إلى 3 ساعات بسبب زيادة أعداد المرضى، وتكدس حالات الغسيل طوال اليوم”.

وحذر من أن“قطع المياه والكهرباء عن القطاع يهدد بتوقف وحدات غسيل الكلى العاملة في القطاع عن العمل الأمر الذي يعرض حياة ألف مريض فشل كلوي للخطر”.

وناشد إيهاب المعشر رئيس قسم الكلى بمستشفى شهداء الأقصى جميع المنظمات بضرورة توفير كل مستلزمات مرضى الكلى الجدد اللذين نزحوا مؤخرا من شمال غزة إلى جنوبها.

وطالب أحد المرضى بالمستشفى بضرورة وقف الحرب حتى يتمكنوا من تلقي العلاج خاصة أصحاب الأمراض المزمنة المعرضين لخطر الموت.

ولليوم الحادي عشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى، بالتزامن مع رفع وتيرة المداهمات لمدن ومخيمات الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 2808 وإصابة 10950 فلسطيني، وفق بيانات رسمية.