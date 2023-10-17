نيسان تكشف عن تصميم النموذج الأولي لسيارة نيسان "هايبر تورِر" الإفتراضية التي تمثّل مستقبل التنقل المتميز

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- Edelman) يوكوهاما، اليابان 17 أكتوبر 2023 – كشفت شركة نيسان موتور المحدودة اليوم، عن تصميم سيارة نيسان "هايبر تورِر"، وهي النموذج الأولي الثالث الذي يتم الكشف عنه ضمن سلسلة من النماذج الأولية للسيارات الكهربائية المتقدمة في "معرض اليابان للتنقل". وستقوم نيسان بعرض هذه السيارة الإفتراضية على منصّتها أمام الزوّار خلال مشاركتها في المعرض الذي يبدأ في 25 أكتوبر.
تركز هذه الحافلة الصغيرة الكهربائية بالكامل على إثراء وتعزيز الروابط الاجتماعية بين الركاب أثناء رحلتهم معًا. وتلبي سيارة نيسان "هايبر تورِر" الإفتراضية تطلعات الأفراد الذين يقدرون الأشياء الراقية في الحياة ويستمتعون بصحبة الأصدقاء والزملاء، سواء في رحلة على الطريق أو نزهة عمل.
وتجمع نيسان "هايبر تورِر" بين جوهر وروح الضيافة اليابانية والعديد من التقنيات المتقدمة، ومن بينها القيادة الذاتية. وتتيح تقنية (من المركبة إلى كل شيء) وبطارية السيارة عالية السعة، إمكانية توفير الكهرباء للمنازل والمتاجر والمكاتب أثناء السفر وفي مناسبات العمل المختلفة.
ويعبّر التصميم الخارجي للسيارة عن الإحساس بالراحة في الداخل، بفضل إنسيابية مظهرها الخارجي وخطوطها التي تبرز حضورها القوي وملامحها الجذابة المستوحاة من الجمال الياباني التقليدي. ويتناغم المظهر الخارجي المهيب للسيارة مع المشاهد الطبيعية المحيطة، حيث تنساب الخطوط الجانبية من الأمام وحتى المصد الخلفي لتعطي شكلاً يؤكد على أدائها الديناميكي المتفوق، وانطباعًا قويًا عن قيادتها السلسة التي تجمع بين قدرات السيارة الكهربائية والقيادة الذاتية. كما تم تخصير محيط السيارة بشريط مضاء يلتف حول هيكلها بالكامل، في حين تقدم العجلات المزخرفة بنمط "كوميكو" وخطوط الهيكل المستقيمة والإنسيابية إحساسًا متميزًا يتجاوز مفهوم هذه الفئة.
وتتميز المقصورة الداخلية للسيارة برحابتها بفضل رؤية "تقنية السيارات الكهربائية" من نيسان، التي تجمع بين المكونات المدمجة وبطاريات الحالة الصلبة عالية الكثافة، لإنشاء مساحات مبتكرة لمكوناتها الداخلية، وبالتالي، الحصول على مركز ثقل منخفض للغاية، والذي عند دمجه مع نظام التحكم المتقدم بجميع العجلات e-4ORCE، ينتج عنه قدرات تسارع وتباطؤ سلسة وناعمة. ويتميز الكونسول العلوي والإضاءة بأنماط "كوميكو" و"كوشي" اليابانية التقليدية التي تقدم إحساسًا بالفخامة، بينما تعرض لوحة LED المسطحة المدمجة في الأرضية، صورًا لقاع النهر والسماء، ما يساعد على إيجاد مساحة مريحة تندمج فيها التقنية الرقمية مع الطبيعة.
وتتيح القيادة الذاتية الكاملة لمن يجلسون في المقعد الأمامي إمكانية التركيز على التفاعل مع رفاقهم في السفر. ويمكن للمقاعد الأمامية أن تلتف 360 درجة، ما يسمح لركاب المقعدين الأمامي والخلفي بإجراء مناقشات وجهاً لوجه. كما يمكن لركاب المقعد الخلفي استخدام شاشة يمكن ارتداؤها لعرض وتشغيل نظام الملاحة والصوت على الشاشة المركزية للمقعد الأمامي، ما يضفي أجواءً من الإنسجام بين جميع الركاب. كما يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي المبتكر، مراقبة العلامات الحيوية الخاصة بالركاب، بما في ذلك الموجات الدماغية ومعدل ضربات القلب والتنفس والتعرق، واختيار تشغيل مقاطع موسيقية آليّاً، وضبط الإضاءة لتناسب الحالة المزاجية.
وبتقديم النموذج عن سيارة نيسان "هايبر تورر" الإفتراضية، تعيد نيسان تصور الرحلات الجماعية، من خلال الجمع بين الراحة التي توفرها غرف المعيشة الفاخرة وراحة شاحنة الركاب، ضمن حزمة من الأناقة والنمط المستقبلي
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