إنفينيتي QX60: فخامة يقدّرها الباحثون عن النجاح في أعمالهم

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) في عالم الأعمال الذي يمتاز بالسرعة، تبرز أهمية وتأثير كل خيار وكل ثانية، وتستحوذ مساحة العمل المثالية على درجة عالية من الاهتمام.
ولو تخيلنا سيدة أعمال تحرص على تحقيق أعلى درجات الإنجاز، نجد أجندتها اليومية مليئة بالاجتماعات والنقاشات والقرارات الحاسمة. وتتنوع الأماكن التي تعقد فيها هذه اللقاءات، بما في ذلك المكاتب الرسمية، وحتى المطاعم والمقاهي، وقد تتم في سيارة مثل إنفينيتي QX60 التي توفر لها مكتباً متنقلاً.
لقد صممت هذه السيارة الأنيقة متعددة الاستخدامات والمزودة بثلاثة صفوف من المقاعد بدقة متناهية، كما تتميز مقصورة إنفينيتي الفاخرة بالمقاعد الجلدية المريحة التي تمت حياكتها يدوياً، مع الإضافات الخشبية باللون الأسود.
وتأتي السيارة معززة بمجموعة تقنيات INFINITI IQ المطوّرة ما يضمن سهولة الاتصال لتكامل الهاتف مع تطبيقي (Apple CarPlay®) و (Android Auto®) اللاسلكيين. ويكون بمقدورها الاتصال بسرعة لإجراء المكالمات المهمة عبر الإستعانة بشاشة مقاسها 12.3 بوصة ضمن نظام المعلومات والترفيه (InTouch™). كما تضمن منافذ USB بقاء أجهزتها مشحونة، ما يساعدها على إنجاز مختلف الأعمال المكتبية بكل راحة.
ويكون بمقدورها المشاركة في إتصالات الفيديو في أثناء وجودها وسط بيئة بانورامية داخلية فسيحة يسودها الهدوء بفضل خصائص عزل الضوضاء من الخارج، لتتمكن من التركيز والتفكير العميق. ويمكن خلق أجواء تبعث على الإلهام عند قيامها بتشغيل مقاطعها الموسيقية المفضلة. ومع وجود سائق شخصي، تستطيع التركيز بشكل كامل على عملها، بينما تتولى QX60 الباقي. وتوفر السيارة لها الراحة حتى على الطرق المزدحمة بفضل التحكم التلقائي بدرجة الحرارة.
ويعتبر هذا الطراز بتصميمه المتميز من الداخل والخارج، مكملاً لشخصيتها لتكون على أتم استعداد للقيام بواجبات أعمالها والمشاركة في الاجتماعات، كما يرتقي بصورتها عند وصولها إلى وجهتها بأناقة. وتعتبر QX60 وسيلة نقل وميزة شخصية، وتلعب دوراً في تعزيز إنتاجيتها بسهولة من خلال العديد من الميزات الكاملة.
ويمكن الاطلاع على مجموعة موديلات إنفينيتي في أي من مراكزها التابعة للعربية للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.
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