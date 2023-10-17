تحليل سوق العملات لليوم عن رانيا جول محلل أسواق في الشرق الأوسط في XS.com

(MENAFN
- Your Mind Media ) لامس سعر البيتكوين أمس مستويات 30000 دولار قبل أن يعود للانخفاض وقد بدأ تداولاته اليوم الثلاثاء عند 28218 دولار، بعد أن تجاوزت معركة إطلاق صندوق أمريكي متداول في البورصة يستثمر مباشرة في عملة البيتكوين عقبة أخرى بعد أن رفضت الهيئة التنظيمية الطعن في حكم قضائي صدر ضدها. حيث كان أمام لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية حتى يوم الجمعة فرصة للاستئناف ضد حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية في أغسطس بأنه كان من الخطأ رفض طلب من شركة العملات المشفرة Grayscale Investments لتحويل صندوق Bitcoin Trust (GBTC) الذي تبلغ قيمته 16.7 مليار دولار، وهو أكبر صندوق للعملات المشفرة في العالم، إلى صندوق ETF لتداول البيتكوين.
وأعتقد إن قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات بعدم الاستئناف يشير إلى أن الإطلاق المستقبلي لصندوق البيتكوين المتداول في البورصة يبدو أكثر احتمالاً. فبالإضافة إلى التفاعلات المستمرة للهيئة التنظيمية مع مديري الأصول الآخرين الذين يسعون إلى إطلاق صندوق بيتكوين متداول في البورصة، فإن ذلك يعد علامة على أن صندوق بيتكوين المتداول في الولايات المتحدة من المرجح أن يدخل السوق في المستقبل القريب. كما يمكننا أن نرى أصول رقمية جديدة يتم تداولها في أوائل عام 2024 بعد سنوات من رفض هيئة الأوراق المالية والبورصة لمثل هذه الخطط.
حيث استندت الهيئة التنظيمية في معارضتها لتحويل GBTC إلى وجهة نظر مفادها أن عملة البيتكوين التي يتم تداولها في بورصات غير منظمة، وأنها معرضة للاحتيال والتلاعب بالسوق، في حين أن عقود البيتكوين الآجلة كانت أصلًا مقبولة لصندوق التجزئة الرئيسي لأنه يتم تداولها في أماكن منظمة مثل سوق الأوراق المالية، وبورصة شيكاغو التجارية.
ومن رأيي إن قرار هيئة الأوراق المالية والبورصة بعدم الاستئناف ضد الحكم يترك لها الآن خيار معارضة تحويل GBTC لأسباب بديلة أو الموافقة عليه في النهاية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام العديد من صناديق الاستثمار الفورية المتداولة في البيتكوين. فإلى جانب Grayscale، هناك 10 شركات أخرى منها BlackRock وFidelity، وArk Invest، وWisdomTree، وVanEck، وValkyrie، قامت بتقديم طلبات لإطلاق صناديق ETFs الفورية للبيتكوين.
وقد قام العديد من هذه الشركات بتعديل ملفاتهم مؤخراً وتقديم ضمانات بأن أصولهم سيتم الاحتفاظ بها في حسابات منفصلة من قبل البنك الخاص بهم ولن يتم دمجها مع أصول الشركة أو أصول العملاء الآخرين. مما أدى إلى ظهور توقعات بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة تتفاعل مع الشركات بإيجابية بدلاً من التخطيط لرفض الطلبات بشكل مباشر.
لهذا أعتقد إنه على الرغم من امكانية وضع سبب آخر من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات لمعارضة ورفض صناديق الاستثمار الفورية المتداولة في البيتكوين، إلا أنه أصبح من الصعب عليها القيام بذلك. خاصة بعد الموافقة فعلياً على منتجات مماثلة يتم تداولها في البورصة في كندا وأوروبا بشكل جيد وفعال دون أي مشاكل.
كما وقد يُنظر إلى ظهور صناديق الاستثمار الفورية المتداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة على أنه يحتمل أن يفتح الطريق لمزيد من الاستثمارات في مجال العملات المشفرة، نظرًا لوضع صناديق الاستثمار المتداولة باعتبارها نظام رخيص وآمن. مما سيدعم ارتفاع سعر البيتكوين والعملات الرقمية على المدى المتوسط والبعيد.
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