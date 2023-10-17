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515 مليون دينار دفعها وحولها أردنيون عبر نظام كليك الشهر الماضي

10/17/2023 8:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مُلخص الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك ) لشهر أيلول الماضي، بيانات أنظمة الدفع والتقاص في الأردن، وقيمها وعددها.
وأظهر التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن عدد مستخدمي نظام الدفع والتحويل الفوري (كليك) بلغ 1.01 مليون مُستخدم، وعدد الحركات 3.04 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 515 مليون دينار.
وأضاف التقرير، أن عدد مستخدمي نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال (جوموبي) الشهر الماضي، بلغ 2.09 مليون مُستخدم، وعدد الحركات وصل إلى 2.63 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 302 مليون دينار.
وفيما يخص نظام دفع الفواتير ( إي فواتيركم ) فقد بلغ عدد المستخدمين الشهر الماضي 3.93 مليون مُستخدم، وعدد المفوترين بلغ 488 مفوتر، وعدد الخدمات بلغ 1611 خدمة، وعدد الحركات بلغت 4.29 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 920 مليون دينار.




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