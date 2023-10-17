العراق.. طائرة تركية تستهدف عناصر في العمال الكردستاني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء، أن طائرة تركية استهدفت عناصر في حزب العمال الكردستاني في محافظة أربيل.
وذكر في بيان صحفي أن "طائرة تركية استهدفت عناصر تابعين لحزب العمال الكردستاني وسقطوا بين قتيل وجريح".
وأضاف: "في الساعة 10:50 بتوقيت بغداد استهدفت طائرة تابعة للجيش التركي سيارة تابعة لحزب العمال الكردستاني قرب قرية كاند في ناحية كويا بمحافظة أربيل"، مشيرا إلى "مقتل شخص وجرح آخر".
وتنفذ تركيا عمليات جوية في شمال سوريا والعراق في أعقاب هجوم حزب العمال الكردستاني على مقر وزارة الداخلية في أنقرة في 1 أكتوبر.
وتؤكد أنقرة أنها تتصرف على أساس حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
RT
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