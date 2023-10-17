العراق.. طائرة تركية تستهدف عناصر في العمال الكردستاني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء، أن طائرة تركية استهدفت عناصر في حزب العمال الكردستاني في محافظة أربيل.



وذكر في بيان صحفي أن "طائرة تركية استهدفت عناصر تابعين لحزب العمال الكردستاني وسقطوا بين قتيل وجريح".



وأضاف: "في الساعة 10:50 بتوقيت بغداد استهدفت طائرة تابعة للجيش التركي سيارة تابعة لحزب العمال الكردستاني قرب قرية كاند في ناحية كويا بمحافظة أربيل"، مشيرا إلى "مقتل شخص وجرح آخر".



وتنفذ تركيا عمليات جوية في شمال سوريا والعراق في أعقاب هجوم حزب العمال الكردستاني على مقر وزارة الداخلية في أنقرة في 1 أكتوبر.



وتؤكد أنقرة أنها تتصرف على أساس حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

RT