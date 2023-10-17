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الاحتلال يستهدف طلبة مدرسة بقنابل الصوت والغاز السام غرب جنين

10/17/2023 8:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بقنابل الصوت والغاز السام مدرسة الطيبة الثانوية للبنين في قرية الطيبة الواقعة بمحاذاة الجدار غرب جنين.


وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا "، أن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل داخل المدرسة، ما اضطر الطلبة إلى مغادرتها.


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