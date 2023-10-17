الاحتلال يستهدف طلبة مدرسة بقنابل الصوت والغاز السام غرب جنين
التاريخ
10/17/2023 8:11:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بقنابل الصوت والغاز السام مدرسة الطيبة الثانوية للبنين في قرية الطيبة الواقعة بمحاذاة الجدار غرب جنين.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا "، أن جنود الاحتلال أطلقوا القنابل داخل المدرسة، ما اضطر الطلبة إلى مغادرتها.
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