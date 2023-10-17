صواريخ كتائب القسام تستهدف عسقلان وتل أبيب المحتلتين

صواريخ كتائب القسام تستهدف عسقلان وتل أبيب المحتلتين
التاريخ
10/17/2023 8:11:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
استهدفت كتائب القسام مدينتي تل ابيب وعسقلان المحتلتين برشقات صاروخية ردا على استهداف الاحتلال الصهيوني للمدنيين في قطاع غزة :
وقالت الكتائب في منشورين منفصلين عبر منصتها على تيليجرام :" استهدفنا تل ابيب المحتلة ، وعسقلان المحتلة برشقات صاروخية ردا على استهداف المدنيين "
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