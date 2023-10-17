استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا بقصف منزل في خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استُشهد 40 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح اليوم الثلاثاء جراء استهداف منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية قصفت طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة اللمداني، أسفر عن استشهاد أكثر من 40 مواطنا فلسطينيا ، معظمهم من نازحي شمال قطاع غزة.
وأشارت المصادر الى استشهاد العشرات من المواطنين الفلسطينيين في خان يونس ورفح منذ صباح اليوم، جراء القصف العنيف من قبل طائرات الاحتلال على منازل الموطنين الفلسطينيين .
وتواصل آلة الحرب الاسرائيلية ولليوم الحادي عشر على التوالي قصفها العنيف للقطاع من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، مستهدفة المنازل والأبراج والبنايات السكنية، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية ذهب ضحيتها آلاف الشهداء من المدنيين نصفهم من الأطفال والنساء .
بترا
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