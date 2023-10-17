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استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا بقصف منزل في خان يونس

10/17/2023 8:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استُشهد 40 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح اليوم الثلاثاء جراء استهداف منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.


وبحسب مصادر فلسطينية قصفت طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة اللمداني، أسفر عن استشهاد أكثر من 40 مواطنا فلسطينيا ، معظمهم من نازحي شمال قطاع غزة.


وأشارت المصادر الى استشهاد العشرات من المواطنين الفلسطينيين في خان يونس ورفح منذ صباح اليوم، جراء القصف العنيف من قبل طائرات الاحتلال على منازل الموطنين الفلسطينيين .


وتواصل آلة الحرب الاسرائيلية ولليوم الحادي عشر على التوالي قصفها العنيف للقطاع من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، مستهدفة المنازل والأبراج والبنايات السكنية، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية ذهب ضحيتها آلاف الشهداء من المدنيين نصفهم من الأطفال والنساء .

بترا


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