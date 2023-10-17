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تركيا.. 37 مليار دولار لتغطية أضرار الزلزال بموازنة 2024

10/17/2023 8:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خصصت تركيا 1.03 تريليون ليرة (37 مليار دولار)، تمثل 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع موازنة عام 2024، لتغطية تكاليف الأضرار الناجمة عن الزلزال واحتياجات السكان في المنطقة، بحسب ما قاله جودت يلمظ، نائب الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء.
جاء هذا خلال حديث يلمظ في مؤتمر صحفي حول مشروع الموازنة الذي من المقرر أن يعرض على البرلمان لمناقشته. سكاي نيوز




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