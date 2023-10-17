تركيا.. 37 مليار دولار لتغطية أضرار الزلزال بموازنة 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خصصت تركيا 1.03 تريليون ليرة (37 مليار دولار)، تمثل 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع موازنة عام 2024، لتغطية تكاليف الأضرار الناجمة عن الزلزال واحتياجات السكان في المنطقة، بحسب ما قاله جودت يلمظ، نائب الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء.
جاء هذا خلال حديث يلمظ في مؤتمر صحفي حول مشروع الموازنة الذي من المقرر أن يعرض على البرلمان لمناقشته. سكاي نيوز
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