احدث مشروع مُقدم من شركة المراسم في مدينة الشيخ زايد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كمباوند مارفيل نيو زايد هو مجمع سكنية فاخر تم تنفيذه في قلب الشيخ زايد على امتداد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أمام مطار سفنكس الدولي حيث يعد هذا الكمباوند وجهة استثنائية للعيش الفاخر والرفاهية.



يتميز كمباوند مارفيل نيو زايد بالمساحات الخضراء المحيطة به حيث يمكنك الاستجمام والتنزه بعيدا عن صخب المدينة بجانب وحدتك السكنية والتي تتنوع بين فلل منفصلة، شقق سكنية، تاون هاوس، دوبلكس بحيث يمكن للسكان اختيار ما يناسب احتياجاتهم وأسلوب حياتهم.



بالإضافة إلى ذلك، يوفر مارفيل نيو زايد مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق الحديثة التي تساعد السكان على الاستمتاع بحياة مريحة ومتكاملة، و تشمل هذه المرافق مسابح ونوادي رياضية مجهزة تجهيزا كاملا، ومناطق لعب للأطفال، ومراكز تجارية، ومطاعم ومقاهي تم تصميمها على مستوى عالي.



يتمتع كمبوند مارفيل نيو زايد أيضا بموقع استراتيجي جذاب حيث يقع بالقرب من المناطق الحيوية والمحاور الرئيسية التي تساعد العملاء على عدم استغراق وقت طويل في الطريق والتنقل بسهولة مما يوفر راحة البال والأمان للسكان.



باختصار، كمباوند مارفيل نيو زايد هو وجهة مثالية للحصول على الاستقرار المعيشي والاستمتاع بأسلوب حياة راق وتجربة استثنائية في واحدة من أفضل المجتمعات السكنية في الشيخ زايد.



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موقع كمبوند مارفيل نيو زايد

أطلقت شركة المراسم للتطوير العقاري أحدث مشاريعها كمبوند مارفيل نيو زايد في قلب الشيخ زايد على امتداد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي أمام مطار سفنكس الدولي.

الأماكن القريبة من كمبوند مارفيل نيو زايد



يقع كمباوند مارفيل نيو زايد بالقرب من المناطق التالية:

مطار سفنكس الدولي.

طريق القاهرة - الإسكندرية.

طريق الضبعة.

مول العرب، أركان بلازا.

هايبر وان.



مساحة مارفيل المراسم

تم تنفيذ كمباوند مارفيل نيو زايد على مساحة 111 فدان حيث استغلت شركة المراسم العقارية هذه المساحة الكبيرة وقامت بتقسيمها بين المساحات الخضراء والتي تشغل نسبة 80% من المساحة الإجمالية كمباوند.



وباقي المساحة تم تخصيصها لتطوير وحدات سكنية داخل مارفيل نيو زايد بمساحات مختلفة ومتنوعة حرصا على إرضاء الذوق العام من العملاء.



أنواع ومساحات مارفيل نيو زايد

يضم Mar Ville New Zaye وحدات سكنية تتنوع بين توين هاوس، تاون هاوس، دوبلكس، شقة سكنية، فلل منفصلة كما قد تم بناء هذه الوحدات بمساحات مختلفة والتي تبدأ من 60 متر مربع.

اسعار مارفيل نيو زايد

أطلقت شركة المراسم العقارية أسعار تنافسية حيث تتناسب مع الكثير من العملاء والمستثمرين، حيث يبدأ سعر المتر من 65,000 جنيه مصري، كما يتم تأكيد الحجز بمبلغ 150 ألف جنيه مصري.



أنظمة سداد مارفيل نيو زايد

لم تغفل الشركة المطورة من طرح أنظمة سداد مرنة بهدف تسهيل على العملاء امتلاك وحدتهم السكنية داخل كمبوند مارفيل نيو زاج حيث يمكن للعميل التقسيط على 8 سنوات ودفع مقدم 5%.



خدمات ومرافق كمباوند مارفيل نيو زايد

يضم كمبوند مارفيل نيو زايد مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق لضمان حياة مريحة ومتكاملة للعملاء و تشمل هذه الخدمات والمرافق التالي:



خدمة أمنية على أعلى مستوى حيث يتم حراسة كمباوند مارفيل نيو زايد على مدار الساعة بالتناوب.

يضم الكمبوند أيضا مساحات واسعة من الحدائق والمناظر الطبيعية المذهلة، مما يوفر بيئة هادئة ومنعشة للسكان.

كما يحتوي الكمباوند على مجموعة من المسابح الرائعة والنوادي الرياضية المجهزة تجهيزا كاملا، حيث يمكن للسكان الاسترخاء وممارسة الرياضة والاستجمام.



كما تتوفر مناطق مخصصة للعب الأطفال والتي تم تزويدها بألعاب متنوعة ومؤمنة بشكل كامل حرصا على سلامة الأطفال.

ويضم مارفيل المراسم ملاعب رياضية متنوعة والتي تشمل ملاعب التنس وملاعب كرة القدم، مما يمنح السكان فرصة لممارسة النشاط البدني والترفيه.

يوفر الكمباوند أيضا مراكز تجارية تضم مجموعة متنوعة من المحلات التجارية والماركات العالمية، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم تجربة طعام رائعة.



وتتوفر مناطق مخصصة للترفيه والتسلية مثل صالات السينما ومراكز ألعاب البولينج وملاهي الأطفال، مما يوفر للسكان أوقاتا ممتعة وتجربة ترفيهية متنوعة.

كما يتوفر داخل مارفيل نيو زايد مناطق تم تخصيصها لحفلات الشواء في الهواء الطلق.

الشركة المطورة كمباوند مارفيل نيو زايد

يعد مارفيل نيو زايد من المشاريع السكنية التابعة لشركة المراسم للتطوير العقاري وهي من الشركات التي لها شهرة كبيرة وسمعة طيبة على مستوى الوطن العربي.



تأسست شركة المراسم العقارية سنة 1997، كما تهدف شركة المراسم لإنشاء مشاريع سكنية وسياحية وتجارية تلبي احتياجات العملاء وتوفر لهم أسلوب حياة مريح وفاخر.

تتميز المشاريع التي تقدمها الشركة بالتفاصيل العالية والجودة الفائقة في البناء والتصميم والتشطيبات، كما تتضمن مشاريع شركة المراسم مجموعة متنوعة من الوحدات والتي تشمل الفلل المنفصلة والشقق السكنية، وتوين هاوس، تاون هاوس، دوبلكس.



وتحرص الشركة على اتباع خطة واضحة للنجاح مشاريعها والتي تشمل اختيار المواقع الاستراتيجية التي توفر سهولة الوصول إلى المناطق الحيوية والمراكز التجارية والخدمات الأساسية، وتوفير أنظمة سداد مرنة.

الأعمال السابقة لشركة المراسم العقارية

مشروع فيفث سكوير القاهرة الجديدة.

كمبوند ريزيدنس القاهرة الجديدة.

مول فيفث سكوير القاهرة الجديدة.



مشاريع اخرى في مٌحيط اكتوبر | كمباوند صن كابيتال اكتوبر

صن كابيتال هو مشروع سكني فاخر يقع في منطقة حدائق أكتوبر، حيث يقدم للمقيمين بيئة سكنية متميزة وجودة حياة عالية. يمتاز هذا المشروع بمجموعة من المميزات والخدمات التي تجعله وجهة مثالية للعيش.



موقع صن كابيتال: صن كابيتال يتميز بموقعه الاستراتيجي في حدائق اكتوبر، وهي منطقة نامية ومتطورة في القاهرة. يقع المشروع بالقرب من العديد من المعالم الهامة، بما في ذلك جامعة زويل، مما يجعله ملائمًا للعائلات والطلاب الباحثين عن إقامة قريبة من الجامعة.



أسعار صن كابيتال: سعر المتر في صن كابيتال يبدأ من 8800 جنيه مصري، ويمكن أن تتغير الأسعار بناءً على نوع الوحدة وموقعها داخل المشروع. تتوفر خيارات مرنة للسداد تبدأ من 10% مقدم وأقساط تمتد على فترة تصل إلى 10 سنوات.



المطور العقاري لصن كابيتال: شركة ارابيا هولدنج

أنواع الوحدات و المساحات في صن كابيتال:

شقق سكنية: تتراوح مساحات الشقق من 90 متر مربع إلى 250 متر مربع.

فيلات مستقلة: تبدأ مساحات الفيلات من 380 متر مربع.

تاون هاوس: تتراوح مساحات تاون هاوس من 250 متر مربع.

توين هاوس: تبدأ مساحات توين هاوس من 290 متر مربع.