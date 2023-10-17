تقارير تتنبأ بموعد الهجوم البري الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشفت تقارير إعلامية أن الجيش الإسرائيلي قد يبدأ هجومه البري على قطاع غزة، بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتظرة إلى إسرائيل غدا الأربعاء.
وقالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية إنه "من غير المرجح أن تريد إسرائيل أن يشهد الرئيس الأمريكي هجوما بريا خلال زيارته"، مشيرة إلى أن الأدلة تتزايد على أن "الهجوم البري المتوقع، لن يحصل على الضوء الأخضر، إلا بعد مغادرة بايدن لإسرائيل".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن أن الرئيس بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء.
روسيا اليوم
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