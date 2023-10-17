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تقارير تتنبأ بموعد الهجوم البري الإسرائيلي على غزة

10/17/2023 8:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت تقارير إعلامية أن الجيش الإسرائيلي قد يبدأ هجومه البري على قطاع غزة، بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتظرة إلى إسرائيل غدا الأربعاء.
وقالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية إنه "من غير المرجح أن تريد إسرائيل أن يشهد الرئيس الأمريكي هجوما بريا خلال زيارته"، مشيرة إلى أن الأدلة تتزايد على أن "الهجوم البري المتوقع، لن يحصل على الضوء الأخضر، إلا بعد مغادرة بايدن لإسرائيل".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن أن الرئيس بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء.

روسيا اليوم

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