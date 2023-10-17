طرق طبيعية للتخلص من مشكلة السيلوليت التي تؤرقك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تظهر أحيانًا تلك النتوءات الصغيرة والدمامل والغمر على فخذيك وأردافك وأجزاء أخرى مختلفة من جسمك، فهي حالة يصاب فيها الجلد بالدمامل بسبب تراكم الخلايا الدهنية والبروتينات والسموم التي لم يتم التخلص منها بشكل صحيح من الجسم. إنه مرض يمكن أن يصيب أي شخص رجال ونساء وأطفال، ولكنه أكثر شيوعًا من الناحية الإحصائية عند النساء، وخاصة ذوات البشرة الرقيقة.

أسباب ظهور السيلوليت

1- ينتج السيلوليت عن تراكم الدهون تحت الجلد ، لا تعتمد حالة الجلد هذه بشكل مباشر على الوزن الزائد، ولكن يمكن أن تعتمد على نسبة الدهون في الجسم أو الجينات أو سمك الجلد. تصبح بشرتك أرق عند التقدم في السن، لذلك يمكن أن يصبح السيلوليت أكثر وضوحًا على البشرة الناضجة.

2- النساء أكثر عرضة لظهور السيلوليت من الرجال بسبب اختلاف توزيع الدهون. الطرق الفعالة للتخلص من السيلوليت لا تقتصر على الحفاظ على شكل الجسم واتباع نظام غذائي صحي. يجب العناية ببشرتك وتقشيرها وترطيبها جيدًا لتنشيط الدورة الدموية وتنعيم سطح الجلد.

3- خسارة الوزن بشكل كبير فتظهر مشكلة السيلوليت عند معظم الأشخاص عند فقدان الوزن بشكل كبير، حيث تظهر في مناطق تراكم الدهون مثل الأرداف والفخذين والذراعين والمؤخرة، فهي الأماكن التي تتراكم بها الدهون، فعند خسارة الوزن تبدأ عملية حرق الدهون وتبدأ السيلوليت في الظهور، لذلك ينصح دائما بممارسة التمارين الرياضية من أجل شد الجسم.

- خل التفاح للتخلص من السيلوليت

كيف تتخلصين من السيلوليت على الفخذين والمؤخرة، يمكن أن يساعد فرك خل التفاح على الوركين والفخذين في التخلص من السيلوليت، حيث يحتوي على الكاليسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساعد في طرد السموم التي تحتفظ بالمياه تحت الجلد.



- الشاي للتخلص من السيلوليت

ما لا تعرفينه عن الشاي أنه يخلص الجسم من السموم بطريقة بسيطة وسهلة، حيث أن تناول كوبين من الشاي يخلص جسمك من السموم الموجودة فيه، ويمكن بعده استخدام كريمات السيلوليت التي ستعمل بشكل فعال عندها.

- زيت اللوز للتخلص من السيلوليت

امزجي معلقتين من زيت اللوز مع معلقة من دقيق الشوفان وادهني المنطقة المصابة بالسيلوليت بالمزيج، ثم دلكيها بأطراف أصابعك وبحركات دائرية، فذلك يساعد على تكسير تجمعات الدهون وتنشيط الدورة الدموية.

- رواسب القهوة للتخلص من السيلوليت

امزجي ربع كوب من رواسب القهوة، مع ملعقة من زيت الزيتون، ودلكي المناطق التي تعاني من السيلوليت في جسمك، اتركيها بضع دقائق ثم أزيلي الخليط بالكامل واغسلي الجسم بالماء الدافئ.



- زيت اللافندر للتخلص من السيلوليت

امزجي أربع ملاعق من زيت اللافندر، مع أربع ملاعق من زيت الصفصاف، مع أربع ملاعق من زيت كافور، وأربع ملاعق من زيت اللوز الحلو معاً حتى تتجانس، ثم ادهني المنطقة التي بها السيلوليت مع تدليكها لتكسير الدهون المتراكمة والتقليل من ظهورها.

الجميلة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



