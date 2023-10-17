400 طبيب أردني يسجلون للتطوع بالذهاب إلى غزة

MENAFN - Amman Net) أفادت وسائل إعلام بأن مئات الأطباء الأردنيين تقدموا بالتطوع للذهاب إلى غزة لمساعدة أهالي القطاع الذين يواجهون حربا عدوانية واسعة.

ووصل عدد الأطباء الذين تقدموا بطلبات للتطوع من أجل إغاثة الجرحى والمصابين في قطاع غزة إلى أكثر من 400 طبيب (طب عام واختصاصي)، وفق ما أكده المتحدث باسم لجنة الإغاثة الطبية في نقابة الأطباء، مظفر الجلامدة.

وقال الجلامدة إن النقابة فتحت باب التسجيل للتطوع من خلال رابط إلكتروني خاص، مؤكدًا أن النقابة تتواصل وتنسق مع اتحاد الأطباء العرب والهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر، لتنسيق إدخال الفرق الطبية، بحسب موقع "عمون" المحلي.

وأضاف أن النقابة بدأت تقسم الأطباء يحسب الاختصاصات المطلوبة، وخاصة الجراحية، إضافة إلى الطوارئ وإجراء العمليات، في ظل نقص الخدمات الطبية والصحية، ونقص الإمدادات الطبية وقلة الكوادر المقدمة للعلاج مع استهدافهم من قبل العدوان الإسرائيلي.

وأوضح الجلامدة أن النقابة فتحت باب التبرعات النقدية، سعيا منها لتأمين شراء معدات ومستلزمات طبية طارئة لإغاثة الغزيين، كما قدّمت جمعيات طبية عدة دعما ماليا في هذا الإطار.

ولليوم الحادي عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها أسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

واستُشهد العشرات من الفلسطينيين، وأصيب عشرات آخرون، الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل على رؤوس ساكنيها في رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 28 مواطنا بينهم أطفال ونساء بقصف منزل عائلة زعرب المكون من 5 طوابق على رؤوس ساكنيه وإصابة عشرات من المواطنين.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في الحي الياباني غرب مدينة خانيونس، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال وإصابة آخرين من النازحين في مدرسة قريبة من الاستهداف.

واستُشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون في قصف منزل في الحي الأوروبي جنوب شرق خانيونس.

وقصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل والبنايات والشقق السكنية في أحياء مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

واستُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف منزل يعود لعائلة صيام في حي النصر غرب مدينة غزة، واستُشهد عدد في قصف منزل يعود لعائلة الزريعي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.