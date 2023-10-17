أصبحت وباء غير معد.. ما العلاقة بين السمنة والأورام؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - حذرت أخصائية الغدد الصماء خبيرة التغذية الروسية الدكتورة أوكسانا ميخاليفا من أن السمنة مرتبطة بصورة خاصة ببعض انواع السرطان.

حيث تعد السمنة التي أصبحت حاليا وباء غير معد، من أسباب تطور العديد من الأمراض المزمنة ذات أهمية اجتماعية مع ارتفاع خطر الوفاة المبكرة.

وتقول ميخاليفا «تسبب السمنة تغيرات كارثية في الصحة. وكقاعدة عامة، يتم دمجها تحت اسم متلازمة التمثيل الغذائي. وأن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة يصابون بارتفاع ضغط الدم الشرياني وزيادة نسبة الكوليسترول، ما يؤدي إلى تراكم اللويحات المسببة لتصلب الشرايين، ويختل امتصاص الخلايا للغلوكوز، الأمر الذي يؤدي فيما بعد للإصابة بالنوع الثاني من داء السكري»،

وفقاً لـ «روسيا اليوم».

وتوضح الخبيرة أنه «بالاضافة الى ذلك تحفز السمنة تطور بعض أنواع السرطان مثل سرطان الكبد والجهاز التناسلي النسائي والثدي والأمعاء. كما أن الدهن الزائد يتراكم في الأعضاء الداخلية كالبنكرياس والكبد وكيس الصفراء والكلى، وعلى هذه الخلفية يمكن أن يتطور التهاب الكبد الدهني والتليف وتشمع الكبد ونشوء حصى في كيس الصفراء وانخفاض وظائف الكلى. كما تؤثر السمنة كثيرا في الجهاز العضلي الحركي للجسم وتسبب تآكل المفاصل»، وفق قولها.

وتتابع الخبيرة أن السمنة «قد تؤدي لمشكلات إنجابية أيضا مثل اضطراب الدورة الشهرية لدى النساء والعقم وعند الرجال إلى ضعف الانتصاب وانخفاض مستوى التستوستيرون».

من جانبه، وصف جراح وأخصائي الأورام الروسي الدكتور مارك غادزيان الدهون «بالقاتل الرئيسي لجسم الإنسان». قائلا «يمكن أن يصبح الوزن الزائد سببا للإصابة بالنوع الثاني من داء السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب وتصلب الشرايين والنقرس والانزلاق الغضروفي وسرطان القولون».

وحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية «فان السمنة تقصّر في المتوسط العمر بمقدار 10 سنوات. وان فقدان كل ثلاثة كيلوغرامات من الوزن بعد عمر 60 عاما يزيد متوسط عمر الإنسان المتوقع بمقدار عام واحد». مشددا على ضرورة «مراقبة محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم».

وتابع غادزيان «بالنسبة للرجال، إذا كان محيط الخصر أكثر من 94 سنتيمترا يعتبر مشكلة وإذا كان أكثر من 102 سنتيمتر فهو مشكلة كبيرة. وإذا كان مؤشر كتلة الجسم 25-30 كلغم على الطول بالمتر المربع فيشير إلى مشكلة الوزن الزائد. أما إذا كان أكثر فيشير إلى مشكلة السمنة».