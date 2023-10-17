انطلاق المؤتمر العالمي السابع للجيوفيزياء الهندسية

انطلقت، صباح أمس، أعمال المؤتمر العالمي السابع للجيوفيزياء الهندسية 2023 تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، في جامعة الإمارات، وبالتعاون مع بلدية مدينة العين، وبالشراكة مع جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين الأمريكية، ومشاركة 239 من العلماء والباحثين في مجالات الجيوفيزياء الهندسية، و75 جامعة وشركة ومؤسسة عالمية ومحلية من 20 دولة.

وقال معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، إن القيمة الكبيرة التي تتمتع بها الجيوفيزياء الهندسية في العصر الحالي على نطاق عالمي، تهتم بتفاصيل المناطق الجيولوجية المعقدة والمتنوعة، وتمكن من تحقيق التنمية المستدامة، والحد من مخاطر الكوارث، وتعزز من إدارة الموارد بشكل مسؤول بما يسهم في تقدم العالم، كما يعد التعاون الدولي والإقليمي الذي أدى إلى تنظيم هذا المؤتمر على جانب كبير من الأهمية.

كما قال علي خليفه القمزي، مدير عام بلدية مدينة العين: يمثل تواجدنا اليوم في مؤتمر الجيوفيزياء الهندسية في دورته السابعة دليلاً على نجاح هذا المؤتمر في تطلعاته وأهدافه، وهو ما أكسبه القدرة على المواصلة وتقديم منصة رائدة في مجال البحث العلمي تنطلق من مدينة العين لتلتقي بالعالم أجمع.

كما أعلن الدكتور أحمد مراد رئيس اللجنة العليا للمؤتمر النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، خلال حفل الافتتاح عن الفائزين «بجائزة الابتكار في الجيوفيزياء» لهذا العام، لأفضل ثلاث أوراق علمية مقدمة من الباحثين على المستوى الدولي، وأفضل ثلاث أوراق علمية مقدمة من قبل الطلبة المشاركين خلال أيام المؤتمر، والتي تركز على المساهمات المبتكرة التي تعمل بشكل كبير تطبيقات الجيوفيزياء على المشاكل القريبة من السطح. وقد حاز المركز الأول في جائزة الابتكار في الجيوفيزياء الباحث فريدريك ج. فوس، من شركة فري ستايل للخدمات التحليلية والكمية بالولايات المتحدة الأمريكية عن مشروع «التصوير ثلاثي الأبعاد للطبقات الجوفية في المريخ باستخدام بيانات الرادار السطحي لمسبار استكشاف المريخ»، وحاز المركز الثاني الباحث إرسان توركوغلو، من شركة أرامكو بالسعودية عن بحث علمي بعنوان «التعلم النشط لاستدعاء الموجات الكاملة»، وحاز المركز الثالث، الباحث بنبن مي، من جامعة زينجيانغ بجمهورية الصين عن بحثه «استخدام تداخل الموجات الزلزالية من مصادر مترابطة من خلال الترابط المتقاطع: التطبيق على استرجاع «موجات رايلي ولوف»، وانكسار وهمي من اهتزازات حركة القطارات ثلاثية الأبعاد».

وقال الدكتور محمود أبو صايمة، من اللجنة المنظمة للمؤتمر: تم على هامش المؤمر افتتاح المعرض المصاحب بمشاركة 30 من الجهات والشركات والمؤسسات الحكومية المحلية والدولية المتخصصة في تطبيقات الجيوفيزياء الهندسية، مؤكداً حرص طاقم عمل المؤتمر على تحقيق أهدافه.

فيما أوضح الدكتور حسين إبراهيم من جامعة بغداد، ضرورة إعداد جيل من الباحثين المؤهلين في الجيوفيزياء الهندسية، ورفد المجتمعات البحثية على الصعيدين الإقليمي والعالمي ببحوث علمية تخصصية رصينة، وتعزيز الابتكار في مجالات الجيوفيزياء الهندسية.



وأشار الدكتور كريم عبدالملك رئيس قسم الجيولوجيا، بكلية العلوم في جامعة عين شمس، إلى أن المؤتمر يركز فعلياً على الابتكار والإبداع، وتقديم التطورات والأساليب الجديدة في مجال الجيوفيزياء الهندسية والبيئية، والمجالات ذات الصلة التي لها تأثير عالمي.





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