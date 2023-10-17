البرلمان الروسي يتجه لإلغاء التصديق على الحظر العالمي للتجارب النووية

وافق مجلس النواب الروسي (الدوما)، يوم الثلاثاء، بشكل مبدئي على مشروع قانون يلغي مصادقة البلاد على الحظر العالمي للتجارب النووية.

صوت المجلس بالإجماع لصالح إلغاء المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتي يرمز إليها اختصارا باسم (سي تي بي تي)، في القراءة الأولى من القراءات الثلاث المطلوبة.

من المقرر إجراء التصويت النهائي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب بيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الشهر الذي حذر فيه من إمكانية إلغاء موسكو قرارها الذي اتخذته عام 2000 بالمصادقة على المعاهدة، وهي الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة أيضا، حيث وقعت على حظر التجارب النووية ولكنها لم تصادق عليه.

معاهدة (سي تي بي تي)، والتي تم تبنيها عام 1996، تحظر جميع التفجيرات النووية في أي مكان بالعالم على الرغم من عدم دخولها حيز التنفيذ بشكل كامل.

هناك مخاوف واسعة النطاق من إمكانية تحرك روسيا لاستئناف التجارب النووية من أجل ثني الغرب عن الاستمرار في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

تحدث العديد من الصقور، الذين يميلون نحو الضغط العسكري واستخدام القوة المفرطة في حل أي نزاع، لصالح القرار.

وقال بوتين "في حين تحدث بعض الخبراء عن الحاجة لإجراء تجارب نووية، فإني لم أشكل رأيا بعد حول هذه القضية."

وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الأسبوع الماضي إن موسكو لن تستأنف التجارب النووية إلا إذا قامت واشنطن بذلك أولا.





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