إنذار جديد بوجود قنبلة في قصر فرساي بفرنسا وعملية اخلائه جارية

(MENAFN
- Al-Bayan)
تجري عملية إخلاء قصر فرساي الثلاثاء بعد إنذار جديد بوجود قنبلة وسيبقى مغلقا طوال النهار كما افاد مصدر مقرب من الملف وكالة فرانس برس وكذلك القصر الفرنسي.
وجاء على حساب قصر فرساي في منصة اكس "لأسباب أمنية يقوم قصر فرساي باخلاء المكان من الزوار ويغلق أبوابه هذا اليوم". وكان القصر أخلي أيضا بعد ظهر السبت بعد إنذار بوجود قنبلة وصل عبر رسالة من مجهول الى موقع moncommissariat فيما تعيش فرنسا وسط مخاوف من حصول اعتداءات.
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