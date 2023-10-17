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إنذار جديد بوجود قنبلة في قصر فرساي بفرنسا وعملية اخلائه جارية

10/17/2023 8:00:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تجري عملية إخلاء قصر فرساي الثلاثاء بعد إنذار جديد بوجود قنبلة وسيبقى مغلقا طوال النهار كما افاد مصدر مقرب من الملف وكالة فرانس برس وكذلك القصر الفرنسي.

وجاء على حساب قصر فرساي في منصة اكس "لأسباب أمنية يقوم قصر فرساي باخلاء المكان من الزوار ويغلق أبوابه هذا اليوم". وكان القصر أخلي أيضا بعد ظهر السبت بعد إنذار بوجود قنبلة وصل عبر رسالة من مجهول الى موقع moncommissariat فيما تعيش فرنسا وسط مخاوف من حصول اعتداءات.


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