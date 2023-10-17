العاهل الأردني يستضيف رؤساء أمريكا ومصر وفلسطين في سبيل وقف الحرب على غزة



يستقبل

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم غد الأربعاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووفق ما نشرته قناة "المملكة" الأردنية، اليوم، سوف يعقد الملك عبد الله

لقاءات منفصلة مع الرؤساء الثلاثة.

وستتركز المباحثات "على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع".

ويستضيف

العاهل الأردني قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري والفلسطيني.

كما يستضيف الملك عبد الله قمة رباعية، تضم الرؤساء الثلاثة، لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.

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