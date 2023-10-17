بارتفاع 157 مترًا وبطول 335 مترًا..وصل تسجل رقماً قياسياً جديداً في غينيس بأعلى مضمار للجري في العالم

نجحت مجموعة "وصل " لإدارة الأصول، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، في تسجيل رقم جديد في "غينيس" للأرقام القياسية بتشييدها أعلى مضمار للجري في العالم يحمل اسم"Sky Track"، ويقع في الطابق 43 من مبنى 1 ريزيدنس- البرج السكني الواقع في مشروع "وصل 1 الرئيسي" بمنطقة الكفاف على شارع الشيخ زايد.

وأوضحت وصل أن المضمار يعلو 157 متراً فوق سطح الأرض، بطول 335 متراً، ويسمح لمحبي ممارسة رياضتي المشي والجري والراغبين في الحفاظ على لياقتهم البدنية الاستمتاع بتجربة فريدة لها طابعها الخاص الذي يميزها عن تجربة ممارسة الرياضة في الصالات الرياضية التقليدية، إذ يسمح المضمار الجديد بالاستمتاع بإطلالات لا مثيل لها على أبرز معالم دبي مثل برج خليفة، وحديقة زعبيل، وبرواز دبي، وشارع الشيخ زايد، أحد أهم شوارع مدينة دبي.

إنجاز جديد

وقال سعادة هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل: "إنه لمن دواعي سرورنا تحقيق إنجازٍ عالمي جديد لإمارة دبي يعكس حرصنا على الارتقاء بنمط الحياة اليومية للسكان، إذ يأتي "مشروع 1 ريزيدنس" متماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتوفير كافة المعطيات اللازمة لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة. ونحن في وصل ملتزمون ببناء مشاريع تستلهم هذا الهدف وتسهم في تحقيقه عبر زيادة المقومات التي تضمن رفاهية السكان في مجتمعاتنا العمرانية المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة."

نمو متزايد

ويأتي إنشاء "وصل" لمضمار الجري الجديد مواكباً لما تشهده دبي والعالم من تنامي الاهتمام باللياقة البدنية وتشجيع على تبنّي الممارسات الصحية السليمة مع زيادة الوعي بأهمية ممارسة الأنشطة البدنية، فيما تقدم دبي، نموذجاً مُلهِماً للمدن الراعية للرياضة والمحفزة للمجتمع على ممارستها واتخاذها أسلوباً للحياة، بما توليه من أهمية كبيرة لزيادة الوعي والتشجيع على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي،

وهو ما يؤكد مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم نشاطاً، وأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

ويُعد "تحدي دبي للياقة" الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أهم الفعاليات المجتمعية التي تقيمها دبي وتستمر منافساته وفعالياته على مدار 30 يوماً لتشجيع أفراد المجتمع، باختلاف مستويات لياقتهم البدنية، على اتباع نمط حياة صحي. وحرصاً من مجموعة "وصل" على مواكبة هذا النهج وأن تكون مساهمة في إنجاح المبادرات والفعاليات الرامية لخدمة المجتمع وتحسين نوعية حياته، تولي المجموعة اهتماماً كبيراً بتعزيز جودة ورفاهية الحياة الصحية لدى المقيمين في مشاريعها إذ يأتي بناء أعلى مضمار للجري في مشروع وصل1 ليؤكد هذا الالتزام.

من جانبه، قال طلال عمر، نائب الرئيس في غينيس للأرقام القياسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "يسعدنا دائماً أن نتعاون مع أصحاب الأرقام القياسية حول العالم، واليوم تسجل مجموعة "وصل" رقماً قياسياً جديداً بتشييد أعلى مضمار للجري في العالم، وهو دليل على ما تشهده إمارة دبي من طفرة معمارية كبيرة ترفع سقف التّحدي في القدرة على تحطيم الأرقام القياسية، إذ يعتبر هذا الإنجاز الهندسي والمعماري رمزاً لالتزام دبي المستمر نحو التطوير والإبهار".

وتعد هذه المرة الثانية التي تحقق فيها مجموعة "وصل" لقب في غينيس للأرقام القياسية، حيث شاركت سابقاً من خلال أكبر شاشة عرض جوية ظهرت في السماء في العام 2018، احتفالاً بـ"عام زايد" وتخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

يُذكر أن "1 ريزيدنس" هو مشروع متعدد الاستخدامات ويضم 753 وحدة سكنية جاهزة، ومجموعة واسعة من المرافق المميزة، بالإضافة إلى حوضين للسباحة وصالتيّ ألعاب رياضية حديثة، وساحات خضراء ومناطق للعب الأطفال والشواء وغيرها من المرافق المخصصة لخدمة سكان المشروع.

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