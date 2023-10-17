27مليون دينار لتغطية كلفة تزويد التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي

MENAFN - Khaberni) خبرني - رصدت الحكومة 27 مليون دينار في موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للأعوام (2025.2024.2023) لتغطية كلفة تزويد التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي.

وتم تكليف وزارة الطاقة والثروة المعدنية من قبل رئاسة الوزراء بالسير قدماً في الإجراءات لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية.

ويهدف البرنامج إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتشجيع القطاع الصناعي لاستخدام الغاز الطبيعي وتغطية كلفة إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية.

وبحسب التقرير السنوي للوزارة 2022 ولغايات تشجيع استخدام الغاز الطبيعي في جميع القطاعات، تم التوافق على آلية مع غرفة صناعة عمان وشركة فجر الأردنية المصرية لتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي ولغاية موقع المصنع من خلال التعاقد المباشر بين المستهلك النهائي والمقاولين.

وتضمنت الآلية الخطوات المطلوبة من المصنع الراغب بالتزود بالغاز الطبيعي من مرحلة تقديم الطلب بالبيانات المتعلقة باستهلاك الوقود وكميات الغاز المطلوبة ولغاية اكتمال أعمال المشروع.

وتم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء من قبل الشركة الاستشارية METAS ENERGY.

ويهدف المشروع لتوفير مصدر رخيص للطاقة للمستهلكين لتقليل أعباء تكاليف الطاقة وإنشاء شبكة توزيع الغاز الطبيعي وتوفير فرص عمل للعمالة الأردنية وتحسين الأداء البيني في المملكة.

وكان صدر قرار لمجلس الوزراء 2022 تضمن الموافقة على أن تصبح الضريبة المفروضة على الغاز الطبيعي بواقع 3.5 بالمائة ضريبة خاصة و3.5 بالمائة ضريبة عامة من القيمة، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات للشركات التي استفادت من إعفاء الغاز الطبيعي الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2018 المتضمن الموافقة على إعفاء الشركات الجديدة التي تقوم بالتحول من استخدام زيت الوقود الى استخدام الغاز الطبيعي من الضريبة الخاصة المفروضة على الغاز الطبيعي لمدة ثلاث سنوات.

ونصت آلية إيصال الغاز الطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الرئيسي ولغاية موقع المصنع على التعاقد المباشر بين المستهلك النهائي والمقاولين والتي تم التوافق عليها بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية والأطراف ذات العلاقة.

وبحسب الآلية فإن التعاقد سيتم بإشراف المستشار الفني المشترك والمعين من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة "فجر الأردنية المصرية لتوريد ونقل الغاز الطبيعي".

كما نصت آلية تنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الطبيعي الرئيسي على إمكانية أي مصنع التعاقد مع أي شركة هندسية (مقاول) لغايات تصميم وتنفيذ البنية التحتية المطلوبة لإيصال الغاز الطبيعي إلى الصناعات من نقطة الربط مع أنبوب الغاز الرئيسي ولغاية موقع المستهلك النهائي (التسهيلات الفرعية) شريطة الالتزام بتقديم طلب التزود بالغاز الطبيعي سواء من خلال وزارة الطاقة و/أو من خلال شركة "فجر الأردنية المصرية" وتزويد شركة فجر بالبيانات المتعلقة باستهلاك الوقود وكميات الغاز المطلوبة.

واشترطت قيام المستهلك النهائي باختيار المقاول ضمن القائمة المعتمدة من قبل الوزارة، وفي حال اختيار المستهلك لمقاول من خارج هذه القائمة فإنه سيطلب منه تقديم قائمة بأسماء الشركات الهندسية (المقاول) التي ستقوم بالتصميم و/أو تنفيذ التسهيلات الفرعية للغاز الطبيعي من أنبوب الغاز الرئيسي ولغاية موقع المصنع بحيث تكون الشركة متخصصة بمحطات الغاز (الضغط العالي) وخطوط الأنابيب (الضغط العالي وتمتلك إدارة وخبرة في تصميم و/أو تنفيذ هذه الأعمال، إضافة إلى قيام الوزارة بتقييم هذه الشركات (المقاول) من خلال الاستعانة بالشركة الاستشارية المعتمدة لدى الوزارة على نفقة المصنع وإعلامه بنتائج التقييم.

وبعد الانتهاء من اختيار المقاول المؤهل سيتم التوقيع على اتفاقية سرية لتبادل المعلومات وبحسب الصيغة المعتمدة لدى الوزارة.

وبحسب الآلية تقوم الوزارة و/أو شركة فجر بتزويد الشركة الهندسية (المقاول) بالمواصفات التفصيلية المعتمدة لإنشاء التسهيلات الفرعية ووفقا للمواصفات والأكواد المحددة وقائمة الموردين المعتمدين في توريد المهام والتسهيلات الفرعية لضمان ان تكون مكونات التسهيلات الفرعية وفقا لممارسات الصناعة الجيدة والمواصفات والأكواد المحددة ووفقا لتصاميم مشروع انبوب الغاز الطبيعي تجنبا لتوريد أي مواد بجودة قليلة قد تؤثر على سلامة وتكاملية خط الغاز العربي.

وبحسب الآلية تم تحديد قائمة معتمدة لدى الوزارة وشركة الفجر بأسماء الشركات الاستشارية، ويجب على المستهلك النهائي اختيار شركة من هذه الشركات على نفقة المصنع بحيث يتم توقيع اتفاقية بين شركة الفجر والمستهلك النهائي بعد اعتمادها من وزارة الطاقة لتغطية النفقات المترتبة على تعيين الشركة الاستشارية.

وبعد تعيين المستشار الفني يقوم المستهلك النهائي بتقديم العرض الفني للتسهيلات الفرعية الذي حصل عليه من المقاول ليقوم المستشار الفني بمراجعته بشكل دقيق وقبول العرض الفني أو إبداء الملاحظات أو رفضه ويعتبر المستشار الفني النهائي ملزما لجميع الأطراف ولا يتم البدء بالخطوات اللاحقة إلا بعد اعتماد العرض الفني من قبل المستشار الفني.

وفي حال تم رفض العرض الفني من قبل المستشار الفني لا تتحمل الحكومة الأردنية أو شركة الفجر أي تبعات مالية نتيجة تعيين الشركة الاستشارية.

وفي حال قبول المستشار الفني للعرض المقدم من المقاول يتم السير في إجراءات توقيع الاتفاقية الخاصة بإنشاء نقطة تزويد جديدة للمصنع وفق الصيغة المعتمدة الخاصة لحالة تنفيذ التسهيلات الفرعية من قبل المستهلك النهائي.

وبعد اعتماد الرفع المساحي يقوم المقاول بتقديم أعمال الرفع المساحي التفصيلية بحسب متطلبات شركة الفجر ووزارة الطاقة وطبقا لنظام الإحداثيات المعتمدة لدى دائرة الأراضي والمساحة.

وتقوم شركة "فجر الأردنية المصرية" بمخاطبة الوزارة للسير في إجراءات استملاك أراضي المشروع ولا يجوز البدء بالتنفيذ قبل الانتهاء من إجراءات الاستملاك.

وفي حال تم الاستملاك ولم يتم استخدام الأرض خلال المدة القانونية المنصوص عليها في قانون الاستملاك فإن جميع التبعات المالية والقانونية الناتجة عن ذلك سوف يتحملها المستهلك النهائي.

وبحسب الآلية يكون المستهلك النهائي مسؤولا عن الإجراءات اللازمة كافة خلال فترة التنفيذ من توريدات وأعمال وجمارك وغيرها، وكامل الأثر الضريبي الناتج عن إثبات قيمة المشروع ضمن أصول شركة فجر وطبقا للآلية المعتمد لتوريد الغاز للصناعات.

كما يقوم المستهلك النهائي بتزويد شركة الفجر بجميع المستندات الثبوتية الخاصة بالمشروع, ويلتزم بنقل ملكية كامل أجزاء التسهيلات الفرعية المنفذة ضمن حدود استملاك مشروع أنابيب نقل الغاز الطبيعي فور الحصول على شهادة اكتمال الأعمال من المستشار الفني وقبل تدفيع الغاز.

وتتولى شركة الفجر بموجب الآلية أعمال الصيانة والتشغيل للتسهيلات الفرعية على نفقة المصنع، وتقوم بمراعاة ما تكبده المستهلك النهائي في سداد الأثر الضريبي للمشروع واستهلاكات التسهيلات الفرعية عن طريق منح المصنع تخفيضا في القيمة السنوية لأعمال التشغيل والصيانة بما لا يتجاوز في حده الأقصى 100 بالمائة من القيمة السنوية لأعمال التشغيل والصيانة.

ولا يحق للمقاول بحسب الآلية العمل ضمن حرم أو محيط خط الغاز بدون أخذ التصاريح اللازمة من شركة الفجر، فيما يلتزم المستهلك النهائي بإقامة محطات الغاز بأماكن مخدومة بالطرق وتزويد المشروع بالمرافق والخدمات المطلوبة.

وبعد الانتهاء من تنفيذ المشروع يقوم المستشار الفني بإعداد التقرير النهائي لاكتمال أعمال المشروع وبناء عليه تقوم الوزارة بإصدار شهادة اكتمال أعمال المشروع.

ويستثنى من هذه الآلية أية أعمال تتعلق بالتسهيلات التي قامت شركة الفجر بتنفيذها أو ستقوم بتنفيذها لتوصيل الغاز الطبيعي للمصانع، ولا تشمل أيضا السماح بقيام المصنع بتنفيذ أعمال أو تدخلات فنية مباشرة على خط الغاز الرئيسي وتسهيلاته.

ويكون المصنع بموجب الآلية مسؤولا عن أعمال الشركة الهندسية (المقاول) والموردين والمقاولين الفرعيين وأي أشخاص تابعين لهم في الموقع، ويتعهد بتعويض الوزارة وشركة الفجر وأي أطراف ثالثة عن كامل الأضرار التي تلحق بهم أو بالأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو بخط الغاز أو المستهلكين النهائيين الآخرين نتيجة تلك الأعمال.