29.58 مليار دينار قيمة الشيكات المتداولة منذ مطلع العام

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن منذ مطلع العام الحالي ولنهاية أيلول 4.87 ملايين شيك، وبقيمة بلغت 29.58 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك) انخفض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال أيلول الماضي بنسبة 22.7%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 13.7 ألف شيك، مقارنة مع 17.7 ألف شيك في آب، وفقا للمملكة.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر أيلول من العام الحالي 85 مليون دينار، مقابل 100 مليون دينار في آب من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 15.3%.

وأضافت الإحصاءات أن 5.658 شيكا مرتجعا بقيمة 54.3 مليون دينار أردني في أيلول كانت لأسباب مالية، فيما كان أكثر من 5 آلاف شيك بقيمة 30.6 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 63.9%، مقابل 36.1% لأسباب تقنية.

وخلال أيلول الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 474 ألف شيك، مقارنة مع 603 آلاف شيك في آب الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 21.3%.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر أيلول 3.19 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3.68 مليار دينار في آب من العام ذاته، وبانخفاض نسبته 13.2%.