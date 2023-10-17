يونيسيف: مئات الجثث تحت الأنقاض في غزة

يونيسيف: مئات الجثث تحت الأنقاض في غزة
التاريخ
10/17/2023 7:21:27 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن مئات الجثث تحت الأنقاض في غزة ويجب انتشالها، حتى لا تتحول إلى أزمة صحية.
وأضاف المتحدث أن المئات من الأطفال الأبرياء قُتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف على غزة.
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