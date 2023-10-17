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يونيسيف: مئات الجثث تحت الأنقاض في غزة

10/17/2023 7:21:27 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن مئات الجثث تحت الأنقاض في غزة ويجب انتشالها، حتى لا تتحول إلى أزمة صحية.

وأضاف المتحدث أن المئات من الأطفال الأبرياء قُتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف على غزة.

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