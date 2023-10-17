إقبال واسع على أسهم «الدفاع» في أمريكا وأوروبا

أقبل المستثمرون في الأسبوع الماضي على الصناديق المتداولة في البورصة، التي تستثمر في شركات الدفاع في أمريكا وأوروبا، وسط توقعات بأن يمتد الصراع في غزة عبر الحدود.

وبحسب شبكة «سي إن بي سي» شهد صندوق iShares المرتبط بالصناعات الدفاعية والجوية الأمريكية، الذي تبلغ قيمته خمسة مليارات دولار تدفقات صافية، قدرها 7.2 ملايين دولار للأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر، بعد سبعة أسابيع متتالية من التدفقات الخارجة، حسبما أظهرت بيانات ليبر.

وشهد صندوق الاستثمار Invesco وحجمه مليارا دولار تدفقات أسبوعية صافية بقيمة 48 مليون دولار، وهو أفضل أداء له، منذ يوليو 2022، وارتفع كلا الصندوقين بأكثر من 4% الأسبوع الماضي.

وفي أوروبا شهد صندوق مستقبل الدفاع، الذي أطلق في الآونة الأخيرة، تدفقات أسبوعية قدرها 1.1 مليون دولار.

وقال هيكتور ماكنيل، الرئيس التنفيذي المشارك ومؤسس (هانيتف): «ارتفعت أسهم الصناعات الدفاعية على خلفية صدمة أحداث مطلع الأسبوع الماضي. بالنسبة للعديد من المستثمرين، من المنطقي اللجوء للدفاع كوسيلة تحوط ضد الصدمات الجيوسياسية».

وقال تود روزنبلوث، رئيس الأبحاث في (فيتافي)، «إذا استمر القتال في الشرق الأوسط لفترة أطول بكل أسف فسوف يلجأ المستثمرون إلى موردي الأسلحة والدفاع».

وارتفعت أسهم iShares بنحو 5.7 %، وInvesco بنحو 14.2% في العامين الماضيين، وسط توقعات بزيادة ميزانيات الدفاع، في أعقاب الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

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