لينكدإن منصة التوظيف العالمية تسرّح 680 من موظفيها

أعلنت شركة لينكدإن تسريح مئات الموظفين يشكلون حوالي 3% من قوتها العاملة. وخفضت منصة الوظائف المهنية المملوكة لشركة مايكروسوفت حوالي 668 وظيفة في فرقها الهندسية والمنتجات والمواهب والتمويل.

قالت الشركة في بيان «التغييرات في فريق المواهب عملية صعبة، لكنها جزء ضروري ومنتظم في إدارة أعمالنا».

تأتي عملية تخفيض الوظائف بعد تسريح أكثر من 700 من موظفيها في شهر مايو، بالإضافة إلى آلاف أخرى هذا العام في الشركة الأم مايكروسوفت، التي تمتلك منصة الوظائف منذ شرائها في عام 2016 في صفقة بلغت قيمتها 26 مليار دولار.

واصلت شركة لينكدإن النمو وقالت إن إيراداتها السنوية تجاوزت 15 مليار دولار للمرة الأولى في السنة المالية التي انتهت في يونيو. وتجني المنصة، التي يقع مقرها الرئيسي في سانيفيل بولاية كاليفورنيا، أرباحها من الإعلانات على المنصة وكذلك من المستخدمين الذين يدفعون للاشتراك في الخدمات المتميزة.

وفقاً لتقارير لينكدإن يبلغ عدد موظفيها حوالي 19500 موظف.

كانت ميكروسوفت، ومقرها واشنطن، قد أعلنت في يوليو أن عدد موظفيها العاملين بدون كامل 221000 موظف على مستوى العالم، أكثر من نصفهم في الولايات المتحدة.

وستضيف آلافاً أخرى عقب استحواذها على شركة ألعاب الفيديو أكتيفيشن بيلزارد في صفقة بلغت قيمتها 69 مليار دولار، والتي اختتمت يوم الجمعة.

كان يعمل بشركة أكتيفيشن بيلزارد أواخر العام الماضي 13000 موظف.

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