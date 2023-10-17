المدعي العام الاتحادي في بلجيكا يؤكد مقتل مرتكب هجوم بروكسل

أكد مكتب المدعي العام الاتحادي في بلجيكا، اليوم الثلاثاء، مقتل المسلح الذي قتل مواطنين سويديين اثنين في بروكسل مساء أمس الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أن الرجل الذي يبلغ من العمر 45 عاما، لقي حتفه في المستشفى، صباح اليوم الثلاثاء، بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة البلجيكية في مقهى "الخيمة" ببلدية سكاربيك، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

كما تم العثور على السلاح الآلي الذي استخدمه الرجل في الهجوم في نفس المكان.

وقتل سويديان بالرصاص وأصيب شخص ثالث بجروح أمس الاثنين فيما وصفه رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بأنه هجوم إرهابي.

ودفع الهجوم بروكسل إلى رفع مستوى التهديد، بما في ذلك تعزيز الإجراءات الأمنية في عدد من المواقع الحساسة، خاصة الأماكن المرتبطة بالجالية السويدية.

وقال دي كرو، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثاء، "بالأمس، توجه ثلاثة أشخاص لحضور ما كان يفترض أن يكون حفلا كرويا رائعا، حيث لقي اثنان منهم حتفهما في هجوم إرهابي وحشي".

وأضاف رئيس الوزراء أن "الجناة استهدفوا على وجه التحديد المشجعين السويديين الذين كانوا في بروكسل لحضور مباراة كرة قدم للشياطين الحمر"، في إشارة إلى مباراة السويد وبلجيكا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 على ملعب الملك بودوان في بروكسل، والتي تم إلغاؤها بعد الشوط الأول جراء الهجوم، وكانت نتيجة المباراة

1-1.

وقال دي كرو "يجب على الإرهابيين أن يدركوا أنهم لن ينجحوا أبدا في تحقيق نواياهم. ولن يتمكنوا أبدا من إخضاع مجتمعاتنا الحرة. وبكراهيتهم وعنفهم فإنهم لا يظهرون إلا عجزهم"، مضيفا أن "الإرهاب لن يهزمنا أبدا".

وقال دي كرو إنه سيتم زيادة تواجد الشرطة في العاصمة البلجيكية بعد أن رفعت وحدة التنسيق لتحليل التهديدات مستوى التهديد في المدينة إلى 4، مما يعني أن التهديد خطير للغاية ووشيك.

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