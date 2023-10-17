متخصصة في الرد على استفسارات الجمهور.. آمنة ضابط افتراضي برتبة ملازم في شرطة دبي

حظيت "آمنة" الضابط الافتراضي المستقبلي في شرطة دبي، على تفاعل كبير من قبل زوار معرض جيتكس جلوبل للتكنولوجيا 2023 المقام في مركز دبي التجاري العالمي، الذين بادروا إلى تقديم الاستفسارات لها باللغتين العربية والإنجليزية.



وقالت خديجة فلامرزي من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشرطة دبي، إن الضابط الافتراضي "آمنة" تحمل رتبة ملازم أول، متوفرة على موقع شرطة دبي الإلكتروني، وتجيب على استفسارات الناس حول الخدمات الشرطية كخدمة دفع المخالفات المرورية أو طريقة فتح البلاغات، والعديد من الخدمات الأخرى.

وبينت أن الضابط آمنة عبارة عن برنامج يعتمد على تنفيذ معاملات المتعاملين عبر الأوامر الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن هذا البرنامج تم إنجازه بجهود فريق الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الإدارات العامة الساعية لتحويل جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور عبر الأوامر الصوتية.





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