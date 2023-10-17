وزير الخارجية التركي: بدأنا نقاشا مع حماس حول إطلاق الرهائن

أعلن وزير الخارجية التركي حقان فيدان الثلاثاء أن بلاده بدأت "نقاشا" مع حركة حماس لإطلاق رهائن تحتجزهم منذ هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، بعد طلبات من دول عدة.

وقال فيدان في مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب خلال زيارة إلى بيروت "وصلتنا حتى الآن طلبات من دول عدة لإطلاق سراح مواطنيهم. وبالنتيجة، بدأنا نقاش هذا الموضوع وخصوصاً مع الجناح السياسي في حركة حماس".

وأضاف "جهودنا متواصلة خصوصاً لإطلاق سراح الأجانب، المدنيين والأطفال"، كما أكد على العمل "لضمان سلام دائم".

وأعلنت الرئاسة التركية الأسبوع الماضي عن مفاوضات مع حركة حماس للإفراج عن الرهائن.

وبحث فيدان القضية في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، وفق ما أفاد مكتبه الاثنين.

وشنتّ حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوماً غير مسبوق من البر والبحر والجو على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1400 شخص، معظمهم مدنيون. وبين القتلى 160 أجنبياً يحمل العديد منهم الجنسية الإسرائيلية أيضأ.

واحتجزت الحركة خلال هجومها نحو 200 رهينة بينهم أجانب.

ومنذ هجوم حماس، ترد إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة المحاصر أوقع 2750 قتيلاً بينهم مئات الأطفال.

ويدعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بقوة القضية الفلسطينية ويؤيد حل الدولتين لوضع حد للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وعزّز جهوده الدبلوماسية مع قوى غربية وإقليمية بعدما عرض التوسّط لإعادة إرساء السلام.

وأجرى إردوغان منذ بدء التصعيد اتصالات مع مسؤولين عدة في المنطقة بينهم ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان.

وسيشارك فيدان الأربعاء في اجتماع على مستوى الوزراء لمنظمة التعاون الإسلامي في جدّة.

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