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السعودية تتوسع في إتاحة تأشيرات الزيارة إلكترونياً لتشمل 63 دولة

10/17/2023 7:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة السياحة السعودية، عن إتاحة تأشيرة الزيارة ((إلكترونياً)) لمواطني عدد جديد من الدول، والتي تضم تركيا، وتايلند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس، إما عن طريق طلب تأشيرة الزيارة إلكترونياً أو مباشرة عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للسعودية ، وبذلك يصل عدد الدول إلى 63 دولة.
وتأتي الخطوة الجديدة امتداداً للجهود الرامية لتعزيز انفتاح السعودية وتواصلها مع العالم، إضافةً إلى دعم جهود التنمية والتنوع الاقتصادي لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تشمل رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي في البلاد من 3 في المائة إلى أكثر من 10 في المائة، وتوفير مليون فرصة عمل في القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية .

الشرق الاوسط


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