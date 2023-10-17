داخلية غزة: 64% من الشهداء نساء وأطفال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت نسبة الأطفال والنساء من شهداء قطاع غزة 64%، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري، وفق الإحصاءات الرسمية غير النهائية.وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في التحديث اليومي لعدد الشهداء، إن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت استشهاد 254 مواطناً و562 إصابة، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 2837 شهيدا وإصابة 12 ألف مواطن بجراح مختلفة.وأضافت أن 64%، من الشهداء هم من النساء والأطفال توزعت كالآتي: 936 امرأة و853 طفلاً، فيما بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيداً، موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم.



وأشارت الوزارة إلى أن 3731 مبنى سكنيا تضم 10.500 وحدة سكنية هدمها الاحتلال بشكل كلي، فيما تضررت نحو 10 آلاف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 7100 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وبينت أن عدوان الاحتلال طال المدارس، حيث أخرج الاحتلال 18 مدرسة عن الخدمة جراء تضررها بشكل بليغ، فيما تضررت 150 مدرسة بأضرار متفاوتة.

وأكدت الوزارة أن 127 موظفا من الكوادر التعليمية ومئات الطلبة ارتقوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل، وأن الطواقم الحكومية عملت على تعزيز صمود المواطنين في المناطق المستهدفة، من خلال توزيع المواد الإغاثية العاجلة عبر اللجان المحلية تزامناً مع تشغيل عدد كبير من المخابز وتوفير الطحين والوقود اللازم لها.

