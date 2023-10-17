داخلية غزة: 64% من الشهداء نساء وأطفال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت نسبة الأطفال والنساء من شهداء قطاع غزة 64%، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري، وفق الإحصاءات الرسمية غير النهائية.
وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في التحديث اليومي لعدد الشهداء، إن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت استشهاد 254 مواطناً و562 إصابة، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 2837 شهيدا وإصابة 12 ألف مواطن بجراح مختلفة.
وأضافت أن 64%، من الشهداء هم من النساء والأطفال توزعت كالآتي: 936 امرأة و853 طفلاً، فيما بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيداً، موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم.
وأشارت الوزارة إلى أن 3731 مبنى سكنيا تضم 10.500 وحدة سكنية هدمها الاحتلال بشكل كلي، فيما تضررت نحو 10 آلاف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 7100 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.
وبينت أن عدوان الاحتلال طال المدارس، حيث أخرج الاحتلال 18 مدرسة عن الخدمة جراء تضررها بشكل بليغ، فيما تضررت 150 مدرسة بأضرار متفاوتة.
وأكدت الوزارة أن 127 موظفا من الكوادر التعليمية ومئات الطلبة ارتقوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل، وأن الطواقم الحكومية عملت على تعزيز صمود المواطنين في المناطق المستهدفة، من خلال توزيع المواد الإغاثية العاجلة عبر اللجان المحلية تزامناً مع تشغيل عدد كبير من المخابز وتوفير الطحين والوقود اللازم لها.
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