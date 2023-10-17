يونيسيف: مئات الجثامين تحت الأنقاض في غزة

يونيسيف: مئات الجثامين تحت الأنقاض في غزة
التاريخ
10/17/2023 7:09:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن مئات جثامين الشهداء تحت الأنقاض في غزة ويجب انتشالها، حتى لا تتحول إلى أزمة صحية.
وأضاف المتحدث أن المئات من الأطفال الأبرياء استشهدوا نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف على غزة.
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