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السيسي يدعو لقمة طارئة

10/17/2023 7:09:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدول العربية والإقليمية لقمة طارئة في القاهرة يوم السبت المقبل، لمناقشة الأوضاع في فلسطين.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تلقيه دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة طارئة ستعقد في القاهرة يوم السبت المقبل.


ووفقا لبيان مجلس الوزراء العراقي ستضمّ القمة مجموعة من القادة والزعامات العربية والإقليمية، لمناقشة الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزّة والاعتداءات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.


كما وجهت مصر دعوة إلى روسيا لحضور المؤتمر الدولي الإقليمي الذي دعت إليه القاهرة يوم 21 أكتوبر للتباحث في شأن القضية الفلسطينية.

RT

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