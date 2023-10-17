السيسي يدعو لقمة طارئة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدول العربية والإقليمية لقمة طارئة في القاهرة يوم السبت المقبل، لمناقشة الأوضاع في فلسطين.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تلقيه دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة طارئة ستعقد في القاهرة يوم السبت المقبل.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء العراقي ستضمّ القمة مجموعة من القادة والزعامات العربية والإقليمية، لمناقشة الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزّة والاعتداءات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.
كما وجهت مصر دعوة إلى روسيا لحضور المؤتمر الدولي الإقليمي الذي دعت إليه القاهرة يوم 21 أكتوبر للتباحث في شأن القضية الفلسطينية.
RT
MENAFN17102023000208011052ID1107255306
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.