Tuesday, 17 October 2023 03:22 GMT

انعقاد المؤتمر الدولي لحماية المقدسات في عمان الشهر المقبل

10/17/2023 7:09:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ينعقد في العاصمة عمان الشهر المقبل، المؤتمر الدولي لحماية المقدسات في القدس.
وبحث وفد من اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب العامل بنطاق الوحدة الاقتصادية العربية ومقره عمان، برئاسة الأمين العام أحمد بكر، خلال اجتماع عقد مع سفير فلسطين في مصر ذياب اللوح والسفير الفلسطيني لدى الجامعة العربية مهند عكلوك، التحضيرات الأخيرة لانعقاد المؤتمر.
وبحسب بيان الاتحاد اليوم الثلاثاء، أكد الأمين العام خلال الاجتماع وباسم الأكاديميين العرب، التضامن مع الشعب الفلسطيني جراء الحرب والهجمة غير المسبوقة من الاحتلال الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له، خصوصا الأطفال في قطاع غزة من عدوان آثم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب المجتمعون عن تضامنهم ودعمهم للأشقاء الفلسطينيين ضد آلة القتل للاحتلال الإسرائيلي.
وأكد السفيران اللوح والعكلوك، الاستعداد لتقديم جميع التسهيلات والمشاركة لإنجاح فعاليات هذا المؤتمر الذي يتزامن مع الظروف الصعبة التي يتعرض لها الفلسطينيون جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.




MENAFN17102023000208011052ID1107255304

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث